Бывшие руководители Krājbanka должны будут заплатить 15 млн евро

Департамент по гражданским делам Верховного суда отказался возбудить кассационное судопроизводство о решении Рижского окружного суда, который удовлетворил иск администратора KPMG Baltics против бывших членов правления Latvijas Krājbanka о солидарном взыскании с них 15 366 981 евро, сообщила агентству LETA представитель Сената ВС Расма Звейниеце.
Касационную жалобу в Верховный суд подали члены правления и их представители, но так как в рассмотрении было отказано, решение Рижского окружного суда вступило в силу. Это значит, что бывшее руководство банка заплатит более 15 миллионов евро.
Администратор Latvijas krājbanka KPMG Baltics требование к бывшим членам правления банка о потерях, которые понес банк до начала процесса неплатежеспособности, подал в 2015 году.
В июне 2017 года суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с ответчиков, которые без достаточного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре предприятиям и переняли их обеспечение, в целом более 15 миллионов евро.
В суде первой инстанции решение было оспорено и дело попало в Рижский окружной суд.
Как известно, по делу в качестве ответчиков проходят семь бывших членов правления ликвидируемого Latvijas krājbanka: Ивар Приедитис, избранный в Сейм Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, илзе Багатска и Светлана Овчинникова.
Напомним, в январе прошлого года стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, чтобы с него можно было взыскать потери по этому делу.
Бывший владелец банка Приедитис своей вины в гражданском деле о взыскании 15 миллионов евро не признает. Ранее он отметил, что подобное решение суда создает прецедент, чтобы любого бывшего или нынешнего члена правления любого банка можно было сделать неплатежеспособным.
В свою очередь Бондарс судебный процесс называл политическими репрессиями по отношению к нему.
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