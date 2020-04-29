В среду состоятся репатриационные и коммерческие рейсы. Еще тысячи латвийцев хотят вернуться домой

В общей сложности с момента закрытия границ из разных стран мира в Латвию вернулись 5000 человек.

Паромы: для коммерсантов

Эстонский паромный оператор Tallink выполнит рейс Рига - Стокгольм, а немецкий оператор StenaLine совершит рейс Нюнесхамн - Вентспилс, свидетельствует информация на сайте Министерства сообщения.

Паром Tallink выйдет из Риги сегодня в 16 часов и прибудет в Стокгольм 30 апреля в 11 часов.

Рейс предназначен для включенных в список Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) коммерсантов и указанных ими пассажиров, а также моряков, которые должны попасть на место работы на свои суда.

В свою очередь рейс StenaLine выйдет из Нюнесхамна в 10 часов, а в Вентспилс прибудет в 20 часов. Этот рейс предназначен только для включенных в список LIAA коммерсантов и указанных ими пассажиров.

Авиа

В среду состоятся репатриационные авиарейсы, которыми жители стран Балтии смогут вернуться домой из Швеции, Австрии, Нидерландов, Германии, Дании и Кипра, следует из информации на сайте Министерства сообщения.

Рейс airBaltic Вена - Рига вылетит в 13:50, а прибудет - в 16:45, рейс Амстердам - Рига вылетит в 14:20, а приземлится - в 17:35, а рейс Франкфурт - Рига вылетит в 15:10, а приземлится в Риге в 18:25.

Рейс SmartLynx Стокгольм - Рига вылетит в 13:20, а приземлится в Риге в 15:30.

Кроме того, SmartLynx осуществит рейс Ларнака - Копенгаген - Рига, который вылетит из Ларнаки в 12:10, а из Копенгагена в Ригу - в 15:45.