Некоторые банки введут мораторий по ряду кредитов для ответственных клиентов

Ассоциация подчеркивает, что в сотрудничестве с ее членами был разработан мораторий, который позволяет клиентам, испытывающим в связи с Covid-19 кратковременные финансовые трудности, получить отсрочку выплаты основной суммы по ипотечному кредиту на срок до 12 месяцев, а по лизингу и потребительскому кредиту - на срок до шести месяцев.

Мораторий согласован с Комиссией рынка финансов и капитала. После консультаций с Европейской комиссией сегодня его утвердил и Совет по конкуренции.

Мораторий вступит в силу в среду и будет в силе, пока ассоциация не объявит о его отмене.

На данный момент готовность присоединиться к мораторию высказали Swedbank, SEB bank, Luminor, Citadele, BlueOrange Bank, Signet Bank, Baltic International Bank, PrivatBank, Industra Bank и Inbank.

Информацию о присоединении к мораторию банки разместят на своих сайтах. О своем участии в моратории кредитные учреждения уведомят также Комиссию рынка финансов и капитала, Совет по конкуренции и Ассоциацию финансовой отрасли.

Условия моратория предусматривают, что клиент может получить отсрочку по выплате основной суммы кредита, если у него не было существенных просрочек по платежам за последние 12 месяцев до 12 марта 2020 года, а также если он до указанной даты не был признан неплатежеспособным.

При этом во время отсрочки заемщик обязан продолжать платить проценты и/или вносить другие платежи, предусмотренные в кредитном договоре.

Кроме того, заемщик должен открыто сотрудничать с кредитным учреждением и предоставлять ему правдивую и точную информацию.

Банки не будут взимать комиссионную плату за рассмотрение заявок клиентов. При этом никакие другие изменения, ухудшающие положение клиента, в кредитные договоры вноситься не будут. Мораторий способствует упрощению процесса получения отсрочки по выплате основной суммы для клиента.

Клиент должен будет только указать, что причина, приведшая к ухудшению его финансового положения, связана с вирусом Covid-19, например, потеря работы, сокращение или отсутствие доходов и др.

Клиент может выбрать также более короткий период отсрочки выплаты основной суммы, чем предусмотрено мораторием. Финансовые учреждения, которые присоединились к мораторию, призывают клиентов перед подачей заявки тщательно и объективно оценить свои финансовые возможности и развитие ситуации.

В соответствии с принципами моратория отсрочка по выплате основной суммы может быть предоставлена только один раз, при этом клиент должен подать заявку и банк должен принять решение по ней не позднее 30 июня 2020 года. Если клиент до введения моратория уже запрашивал отсрочку по выплате основной суммы, то во время действия моратория он может сделать это еще один раз.