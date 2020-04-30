46 лет тюрьмы за убийство, совершенное кем-то другим

Филлипс продолжал рисовать в тюремной камере. В 2009 году ему исполнилось 63 года - 38 из них он провел в тюрьме. Он мог быть кандидатом на досрочное освобождение. На публичном слушании он повторил то, что говорил до этого: он не имеет никакого отношения к убийству Грегория.

Паломбо все это время молчал. В 2019 году в телефонном интервью CNN он признался, что все это время боялся Фреда Мичела. "Я держал рот на замке, потому что он угрожал убить меня и мою семью", - сказал Паломбо.

В 2010 году Паломбо услышал, что Мичел умер, поэтому на слушании о досрочном освобождении появилась новая версия произошедшего. Он рассказал, что планировал с Мичелом ограбить магазин, однако у них возникли разногласия, касающиеся плана. Через некоторое время Мичел и Херис приехали на машине, и Паломбо сел на заднее сиденье. Херис остановился, чтобы купить сигарет. Пока он был в магазине, Мичел взял пистолет Паломбо и сказал, что Херис должен его матери 500 долларов. Когда Херис вернулся, Мичел приказал ему заехать на тихую улицу.

Мичел достал пистолет и несколько раз выстрелил Херису прямо в голову.

В этой истории не хватало одного человека - Филлипса. "Я не встречал его до 4 июля 1971 года. Мы впервые увиделись спустя восемь дней после убийства", - ответил Паломбо.

Паломбо так и не вышел из тюрьмы - он заболел Covid-19 и умер 19 апреля в возрасте 71 года.

В тюремных документах нет никаких сведетельств того, что кто-либо из членов комиссии, кто слышал рассказ Паломбо в 2010 году, что-то сделал с этой информацией. В 2014 году Паломбо решил действовать самостоятельно. Через адвоката он обратился в организацию Michigan Innocence Clinic, основатель которой - Дэвид Моран - со своими студентами занимался делами, в которых кто-то мог быть ложно обвинен. Именно они добились того, чтобы дело Филлипса рассмотрели во второй раз.

В декабре 2017 года судья округа Уэйн Кевин Кокс совершил нечто невероятное в рамках дела об убийстве: он позволил Филлипсу покинуть тюрьму под залог в 5000 долларов. Пока Филлипс носил электронный браслет на лодыжке и посещал заседания суда, ему ничего не нужно было платить. Впервые за 46 лет Ричард смог вернуться во внешний мир.

ФОТО: AP/Scanpix

Находясь в тюрьме, Филлипс в течение 35 лет переписывался с женщиной, которая хранила у себя около 400 его картин. После освобождения он забрал их и провел в Ферндейл выставку. Посетителей было очень много, и он продал около 20 картин - по 500 долларов за каждую. Про Филлипса начали писать местные СМИ, друзья помогли ему создать собственный сайт.

Вскоре он продавал свои картины уже по 5000 долларов.

В 2018 году Филлипс был оправдан. Год спустя было принято решение выплатить ему компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов. В Мичигане оправданные преступники могут претендовать на 50 000 долларов за каждый год, проведенный в тюрьме. Филлипс получил компенсацию только за 30 из 46 лет тюрьмы, потому что он был также осужден за вооруженное ограбление, а не только за убийство.