Ср, 29.04.2020
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Супруга Кариньша рассказала, как изменились их отношения после того, как он стал премьером

Кришьянис Кариньш и Анда Кариня

ФОТО: LETA

Жена премьер-министра Кришьяниса Кариньша, семейный врач Анда Кариня в интервью изданию Ieva рассказала, как поменялись будни и отношения в семье после того, как в январе прошлого года муж стал премьером. 

На вопрос о том, свыклась ли она с новой ролью после вступления супруга в должность, Кариня ответила: 

"Как жена премьер-министра иду туда, куда нужно идти обязательно. И туда, где действительно хочу быть. Публичность больше ограничивает, поскольку никуда не можем выйти вдвоём. 

Она продолжила:

"Больше не можем в воскресное утро вдвоем покататься на велосипеде, присесть в парке на скамейке и просто разговаривать или вместе смотреть на закат.

Помню, насколько трудно было в начале, когда у дома днём и ночью стояла охрана и мне казалось, что за мной непрерывно следят, - хотелось закрыть все окна и двери. Хотя мне очень нравится охрана Кришьяниса - действительно отличные ребята, начинаю воспринимать их как своих! Но в остальном моя жизнь такая же, как и до этого - я приспособилась".

Однако сейчас, во время кризиса Covid-19, когда правительство работает удалённо, Кариня призналась, что видит мужа чаще. "В нашем доме есть пустая квартира. Он из неё работает и руководит правительством. Время от времени у нас даже есть возможность выпить вдвоём чай. Однако мы всё ещё не можем быть вместе столько, сколько мне хотелось бы".

Полное интервью можно прочитать в новом номере журнала Ieva!

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