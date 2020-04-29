Министр: вторая волна Covid-19 может быть осенью

"Лето нам дано для подготовки, чтобы осенью мы были приспособлены и могли уживаться с Covid-19 более продолжительное время", - сказала Винькеле.

По словам министра, специалистов тревожит грипп, распространение которого начинается осенью. Это значит, что предстоит ограничивать два инфекционных заболевания.

Государственный секретарь Минздрава Даце Мурмане-Умбрашко отметила, что при таком сценарии следует увеличить мощность Центра профилактики и контроля заболеваний, создать мобильное приложение, которое позволит более эффективно устанавливать тех, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, необходимо усовершенствовать систему "Э-здоровья" для улучшения обмена информацией.

Госсекретарь ознакомила участников заседания с возможными сценариями. Минздрав отмечает, что наихудший сценарий, если заболеют 0,5% популяции - примерно 10 046 человек, из которых 2083 потребуется госпитализация, а состояние 312 будет тяжелым. При таком сценарии могут скончаться от 104 до 502 человек.

Мурмане-Умбрашко допускает, что при таком развитии событий даже мощные системы здравоохранения не справляются, такие выводы можно сделать, если посмотреть на Испанию или Италию.

В Латвии на данный момент 395 доступных коек, и если придерживаться такого сценария, мощности больниц надо увеличить.

Глава Латвийской ассоциации крупных больниц Валтс Аболс указал, что смягчая введенные ограничения нужно придерживаться практики Германии, которая одновременно увеличивала мощность системы здравоохранения.

Мурмане-Умбрашко отметила, что ввиду недостаточного финансирования материальные резервы Латвии уже в самом начале распространения коронавируса были недостаточными. Чтобы обеспечить готовность к наихудшему сценарию, Латвии надо обеспечить достаточно число реанимационных коек и мест в интенсивной терапии, а также в инфекционных отделениях. Также она считает, что нужно сделать запасы средств индивидуальной защиты как минимум на три месяца вперед.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3250 проб, 13 оказались положительными. Это значит, что общее число официально подтвержденных случаев в Латвии составляет 849. Также в минувшие сутки зарегистрированы еще две смерти пациентов с Covid-19.