Covid-19: в мае будет готово мобильное приложение для выявления контактных лиц

Зейле пояснил, что мобильное приложение станет практичным и безопасным решением, которое окажет существенную поддержку эпидемиологам Центра профилактики и контроля заболеваний - позволит более эффективно устанавливать контактные лица заболевших людей.

Приложение облегчит работу Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) по выявлению контактных лиц. Приложение через "Bluetooth" устанавливать связь с другими смартфонами, на которых оно тоже установлено.

Обмен данными в приложении будет зашифрован, и все личные данные будут анонимными. Если человек заболеет Covid-19, он получит специальный код, который нужно ввести в приложение. Затем приложение отследит, с кем контактировало данное устройство.

"Географические данные мы никак обрабатывать и куда-то посылать не будем", - сказал Зейле.

Отмечается, что использование приложения будет бесплатным и добровольным.

Как рассказал вице-президент Latvijas mobilais telefons (LMT) Ингмар Пукис, владельцем приложения будет SPKC. Полученная информация будет передаваться SPKCс согласия пользователя.

Приложение будет работать с соблюдением прав человека и правил обработки личных данных. В его разработке участвовали LMT, Mak IT, TestDevLab, Zippy Vision, ITcentrs и соучредитель негосударственной организации TechHub Riga Андрис Берзиньш.

Разработку приложения со стороны государства поддержали президент Эгил Левитс, SPKC, Министерство здравоохранения, Государственная инспекция данных, NATO StratCom и Латвийский университет. Партнерам по коммуникации были Nord DDB Riga, Deep White, Wrong и Mobilly.

Пукис добавил, что такие приложения являются общеевропейской инициативой, и после открытия границ приложение будет работать и в других странах ЕС.

Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис отметил, что благодаря введенным ограничениям у Латвии второй лучший показатель по заболеваемости и смертности от Covid-19 в Европе, а по мягкости ограничений Латвия занимает третье место. Чтобы эффективно смягчать ограничения, нужно применять признанные во всем мире методы - широкое тестирование, отслеживание контактных лиц и мобильные приложения.

Ранее программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что новая реальность ускорила развитие технологий, с помощью которых можно отслеживать людей, например, для того, чтобы установить, соблюдает ли человек карантин, или отследить круг его контактных лиц - потенциально зараженных новой инфекцией. Свои проекты представили уже Apple и Google.