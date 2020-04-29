Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают девятую годовщину свадьбы

29 апреля 2011 года весь мир наблюдал за роскошной церемонией бракосочетания старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Уильяма и его невесты - Кейт Миддлтон.

За это время супруги уже стали родителями троих очаровательных деток - принца Джорджа (2013), принцессы Шарлотты (2015) и принца Луи (2018). В 2019 году принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в школу.

На официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети пара поблагодарила всех за тёплые пожелания и поздравления.

Присоединяемся к поздравлениям и предлагаем вашему вниманию фото моментов из жизни королевской пары!

Галерея: Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo

Галерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру новорожденного сына