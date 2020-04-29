Сингапурские ученые опубликовали прогноз, когда в Латвии закончится вспышка Covid-19

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна смоделировали, когда может закончиться вспышка нового коронавируса в мире и в отдельных странах, в том числе и в Латвии.
Прогноз основан на реальных данных о распространении вируса, взятых из агрегатора ourworldindata.org. Согласно опубликованному в среду, 29 апреля, прогнозу, в мире вспышка нового коронавируса в ближайший месяц утихнет. 16 июня она снизится на 99%, указывают ученые. Полностью же она может завершиться в начале декабря.
Однако ученые отмечают, что прогнозы предусмотрены для исследований и по своей сути они не столь точны. Чрезмерный оптимизм может оказаться опасным, отмечает лаборатория данных SUTD.
Прогнозы разработаны и для некоторых отдельных стран, в том числе и Латвии.
Согласно подсчетам сингапурских ученых, вспышка Covid-19 в Латвии может к 19 мая завершиться на 99%, а к 17 июля - на 100%.
Со всеми прогнозами лаборатории данных SUTD можно ознакомиться здесь.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!