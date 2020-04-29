Сингапурские ученые опубликовали прогноз, когда в Латвии закончится вспышка Covid-19

Прогноз основан на реальных данных о распространении вируса, взятых из агрегатора ourworldindata.org. Согласно опубликованному в среду, 29 апреля, прогнозу, в мире вспышка нового коронавируса в ближайший месяц утихнет. 16 июня она снизится на 99%, указывают ученые. Полностью же она может завершиться в начале декабря.

Однако ученые отмечают, что прогнозы предусмотрены для исследований и по своей сути они не столь точны. Чрезмерный оптимизм может оказаться опасным, отмечает лаборатория данных SUTD.

ФОТО: SUTD Data-Driven Innovation Lab

Прогнозы разработаны и для некоторых отдельных стран, в том числе и Латвии.

Согласно подсчетам сингапурских ученых, вспышка Covid-19 в Латвии может к 19 мая завершиться на 99%, а к 17 июля - на 100%.

ФОТО: SUTD Data-Driven Innovation Lab

Со всеми прогнозами лаборатории данных SUTD можно ознакомиться здесь.