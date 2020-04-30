Медики: мы по-прежнему на голодном пайке

"За внешне блестящей историей успеха Латвии по борьбе с Covid-19 и аплодисментами благодарного населения скрывается не такая красивая правда. Она заключается в том, что через 30 лет после восстановления независимости государства политики призывают общественность жертвовать деньги работникам здравоохранения, а учителя вынуждены использовать частные средства для обеспечения удаленного обучения", - говорится в письме, которое направили высшим официальным лицам Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация медсестер, Латвийская ассоциация молодых врачей и работники образования.

В Минздраве призыв медиков пока не прокомментировали.

Как известно, в бюджете этого года не было предусмотрено достаточного финансирования для повышения зарплат медиков. В этом году здравоохранению выделено дополнительное финансирование, но оно предназначено только для борьбы с Covid-19.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что Министерству здравоохранения было выделено 19,7 млн евро, в том числе 11,7 млн евро на закупку медицинского оборудования, средств защиты и медикаментов, а 8 млн евро - на доплаты медработникам.