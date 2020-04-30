Германия готовится к тяжелейшему падению экономики

Альтмайер прогнозирует, что ВВП Германии в этом году сократиться на 6,3%, с учетом сокращения экспорта и негативного влияния ограничительных мер ввиду распространения коронавируса на внутреннее потребление, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP.

"Мы переживем тяжелейшую рецессию с момента основания федеративной республики в 1949 году", - сказал Альтмайер.

"Негативное влияние коронавируса доведет нашу экономику до рецессии после десятилетнего экономического роста", - сказал министр.

Прогнозируемое падение ВВП серьезнее, чем в в 2009 году, когда падение экономики Германии составило более 5%.

Однако правительство Германии оптимизма не теряет, предполагая, что в 2021 году экономика вернется к росту и он составит 5,2%.