Чт, 30.04.2020
Лето нам дано для подготовки, чтобы осенью мы были приспособлены и могли уживаться с Covid-19 более продолжительное время министр здравоохранения Илзе Винькеле

Германия готовится к тяжелейшему падению экономики

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ФОТО: pexels.com

ВПП Германии в этом году переживет рекордно быстрое падение, и крупнейшую экономику Европы ожидает тяжелая рецессия, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. 

Альтмайер прогнозирует, что ВВП Германии в этом году сократиться на 6,3%, с учетом сокращения экспорта и негативного влияния ограничительных мер ввиду распространения коронавируса на внутреннее потребление, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP.  

"Мы переживем тяжелейшую рецессию с момента основания федеративной республики в 1949 году", - сказал Альтмайер.

"Негативное влияние коронавируса доведет нашу экономику до рецессии после десятилетнего экономического роста", - сказал министр. 

Прогнозируемое падение ВВП серьезнее, чем в в 2009 году, когда падение экономики Германии составило более 5%. 

Однако правительство Германии оптимизма не теряет, предполагая, что в 2021 году экономика вернется к росту и он составит 5,2%. 

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