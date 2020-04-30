В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разложившихся трупов

Анонимные источники сообщили телеканалу CNN, что полиция обнаружила четыре грузовика, в которых было порядка 60 трупов. Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка. Чтобы сохранить тела, их положили на лёд, пишет "Медуза".

Жители окрестных домов начали жаловаться на невыносимую вонь, и тогда полицейские вскрыли грузовики. Пока неизвестно, сколько людей, чьи тела там находились, умерли от Covid-19.

Некий чиновник рассказал The New York Times, что похоронное бюро решило хранить трупы в грузовиках, потому что холодильник в помещении бюро сломался. Представители же самой фирмы рассказали, что тела должны были отправиться на кремацию, но за ними своевременно не приехали.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил CNN, что похоронные службы обязаны хранить тела в условиях, которые исключают процесс разложения.

Как известно, Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. По состоянию на 30 апреля в этом мегаполисе официально зарегистрировано 70 тысяч случаев Covid-19. Более 17 тысяч человек скончались. Ввиду сложившейся ситуации в Нью-Йорке не успевают хоронить людей. Тела иногда хранят в рефрижераторах или временных моргах. Сообщалось, что умерших хоронят в том числе и в братских могилах.