Министр: как дети будут учиться осенью - пока не ясно

Она отметила, что Минздрав предложил модель "четыре на четыре", которая будет использоваться для пересмотра различных ограничений, однако ее еще только планируется ввести, поэтому прогнозов на ближайшее полугодие ждать рано.

Метод "четыре на четыре" предусматривает, что для принятия решений о смягчении введенных из-за Covid-19 ограничений в течение четырех недель влияние Covid-19 будет оцениваться по четырем параметрам - эпидемиологической ситуации, нагрузке на систему здравоохранения, ситуации за рубежом и безопасности, а также психологическому благополучию общества.

По словам Шуплински, Министерство образования и науки предприняло конкретные шаги и зарезервировало определенные финансовые потоки, чтобы за лето привести в порядок "все, что связано с цифровизацией и цифровым пространством", чтобы в сентябре быть готовыми к различным вариантам развития событий.

Как сообщалось, с 13 марта по 12 мая из-за пандемии Covid-19 в Латвии объявлено чрезвычайное положение, во время которого занятия в школах и высших учебных заведениях проводятся удаленно.