Централизованные экзамены отменены для 9-х классов и сокращены для 12-х

Государственные проверочные работы отменены для всех учеников девятых классов. Исключение - ученики школ нацменьшинств, которые по собственному желанию смогут сдать экзамен по латышскому языку.

Письменная часть состоится 10 июня, устная - 10 и 11 июня. Если по уважительным причинам школьник не сможет сдать экзамен в этот день, то будет еще одна возможность - 2 июля.

Централизованные экзамены для учеников 12-х классов средних школ будут проведены в период со 2 июня по 30 июля. Обязательных экзаменов станет меньше.

Обязательным будет экзамен по иностранному языку - на выбор, письменный экзамен по латышскому и математике. Остальные экзамены выпускники средних школ могут сдать по своему личному усмотрению.

Экзамен по английскому запланирован в период со 2 по 4 июня, немецкому - 3 июня, русскому - 4 и 5 июня, французскому - 5 июня. Экзамен по латышскому запланирован на 9 июня, по математике - на 12 июня.

15 июня школьники при желании могут сдать экзамен по истории, 17 июня - по химии, 19 июня - по биологии, 26 июня - по физике. Экзамен по информатике запланирован на 6-7 июля, а по экономике - на 1 июля.