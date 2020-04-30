Меньше работать, больше тратить: В Литве задумались о введении 2,5 выходных в неделю

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает начать дискуссию о введении в стране двух с половиной выходных дней в неделю, чтобы увеличить эффективность труда и стимулировать потребление.
"Я бы хотел, чтобы начались такие дискуссии в нашем обществе, особенно среди тех работников, которые испытывают на работе сильное психологическое давление, например, медики, социальные работники", - заявил в четверг в Сейме премьер.
Также он добавил: "Дополнительные полдня отдыха могли бы поспособствовать повышению эффективности работы. Сама работа могла бы стать эффективней, а в отдельных секторах государство могло бы принять на работу больше людей".
В настоящее время введение двух с половиной выходных дней в неделю рассматривается в Китае. На это недавно указала посол Литвы в Китае Ина Марчульоните.
Дипломат указала, что такие новшества в Китае хотят ввести для того, чтобы люди меньше работали и больше тратили.
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