Чт, 30.04.2020
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Меньше работать, больше тратить: В Литве задумались о введении 2,5 выходных в неделю

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает начать дискуссию о введении в стране двух с половиной выходных дней в неделю, чтобы увеличить эффективность труда и стимулировать потребление.

"Я бы хотел, чтобы начались такие дискуссии в нашем обществе, особенно среди тех работников, которые испытывают на работе сильное психологическое давление, например, медики, социальные работники", - заявил в четверг в Сейме премьер.

Также он добавил: "Дополнительные полдня отдыха могли бы поспособствовать повышению эффективности работы. Сама работа могла бы стать эффективней, а в отдельных секторах государство могло бы принять на работу больше людей".

В настоящее время введение двух с половиной выходных дней в неделю рассматривается в Китае. На это недавно указала посол Литвы в Китае Ина Марчульоните.

Дипломат указала, что такие новшества в Китае хотят ввести для того, чтобы люди меньше работали и больше тратили.

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