Чт, 30.04.2020
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В Латвии блокируют "пиратские" сайты с телепередачами. Многие из них - пропаганда Кремля

Иллюстративное фото

ФОТО: EP/Scanpix

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в 2020 году начал мощную борьбу с так называемыми "телевизионными пиратами". В результате мониторинга домашних страниц в Интернете с января этого года удалось обнаружить уже 16 случаев незаконного распространения телевизионных программ. Сообщается, что многие программы содержали пропаганду Кремля.

В этом году NEPLP проводит усиленный мониторинг зарубежных домашних страниц, ограничивая доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют телевизионные программы без разрешения на ретрансляцию. 

"Использование услуг нелегального телевидения - одна из главных проблем безопасности латвийского информационного пространства.

Программы, которые доступны на этих сайтах, могут быть враждебно настроенными против Латвии. Поэтому поиск и закрытие таких домашних страниц - одна из главных задач NEPLP. В этом году это наш приоритет, количество проверок увеличится", - прокомментировал председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Всего за первый квартал 2020 года NEPLP проверил более 25 домашних страниц, зарегистрированных за рубежом. Три интернет-ресурса после предупреждения NEPLP прекратили ретрансляцию программ на территории Латвии добровольно, еще в шести случаях NEPLP пришлось принять решение об ограничении доступа.

Были заблокированы следующие интернет-страницы:

  • www.iedem.tv
  • www.peers.tv
  • www.tv.guzei.com
  • www.rus24.tv
  • www.lion-tv.org
  • www.tivix.co

Теперь те, кто пытается зайти на данные интернет-ресурсы, видят вот такое информационное сообщение: 

ФОТО: скриншот nelegalssaturs.lv

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