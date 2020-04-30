В Латвии блокируют "пиратские" сайты с телепередачами. Многие из них - пропаганда Кремля

В этом году NEPLP проводит усиленный мониторинг зарубежных домашних страниц, ограничивая доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют телевизионные программы без разрешения на ретрансляцию.

"Использование услуг нелегального телевидения - одна из главных проблем безопасности латвийского информационного пространства.

Программы, которые доступны на этих сайтах, могут быть враждебно настроенными против Латвии. Поэтому поиск и закрытие таких домашних страниц - одна из главных задач NEPLP. В этом году это наш приоритет, количество проверок увеличится", - прокомментировал председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Всего за первый квартал 2020 года NEPLP проверил более 25 домашних страниц, зарегистрированных за рубежом. Три интернет-ресурса после предупреждения NEPLP прекратили ретрансляцию программ на территории Латвии добровольно, еще в шести случаях NEPLP пришлось принять решение об ограничении доступа.

Были заблокированы следующие интернет-страницы: www.iedem.tv

www.peers.tv

www.tv.guzei.com

www.rus24.tv

www.lion-tv.org

www.tivix.co

Теперь те, кто пытается зайти на данные интернет-ресурсы, видят вот такое информационное сообщение:

ФОТО: скриншот nelegalssaturs.lv