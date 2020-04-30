В Латвии блокируют "пиратские" сайты с телепередачами. Многие из них - пропаганда Кремля

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в 2020 году начал мощную борьбу с так называемыми "телевизионными пиратами". В результате мониторинга домашних страниц в Интернете с января этого года удалось обнаружить уже 16 случаев незаконного распространения телевизионных программ. Сообщается, что многие программы содержали пропаганду Кремля.
В этом году NEPLP проводит усиленный мониторинг зарубежных домашних страниц, ограничивая доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют телевизионные программы без разрешения на ретрансляцию.
"Использование услуг нелегального телевидения - одна из главных проблем безопасности латвийского информационного пространства.
Программы, которые доступны на этих сайтах, могут быть враждебно настроенными против Латвии. Поэтому поиск и закрытие таких домашних страниц - одна из главных задач NEPLP. В этом году это наш приоритет, количество проверок увеличится", - прокомментировал председатель NEPLP Иварс Аболиньш.
Всего за первый квартал 2020 года NEPLP проверил более 25 домашних страниц, зарегистрированных за рубежом. Три интернет-ресурса после предупреждения NEPLP прекратили ретрансляцию программ на территории Латвии добровольно, еще в шести случаях NEPLP пришлось принять решение об ограничении доступа.
Были заблокированы следующие интернет-страницы:
- www.iedem.tv
- www.peers.tv
- www.tv.guzei.com
- www.rus24.tv
- www.lion-tv.org
- www.tivix.co
Теперь те, кто пытается зайти на данные интернет-ресурсы, видят вот такое информационное сообщение:
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