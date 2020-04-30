Заражение Covid-19 на мебельном производстве в Саласпилсе, возможно, произошло в столовой

Напомним, о том, что на саласпилсском мебельном предприятии Dižozols plus у 18 сотрудников был констатирован Covid-19, стало известно во вторник, 28 апреля.

Как тогда рассказал эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, на этом предприятии производство расположено в нескольких цехах. Изначально сообщалось о том, что вспышка произошла только в одном цеху или корпусе предприятия.

Однако позже компетентные специалисты предоставили другую информацию.

"Сейчас кажется, что местом заражения был не отдельных цех, а помещение общего пользования - столовая", - сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Известно, что тесты на Covid-19 были произведены за средства предприятия. На вопрос о том, будут ли эти затраты компенсированы, Винькеле не ответила.

Министр добавила, что решение о том, компенсирует ли государство расходы на проведение анализов, будет оценено принимая во внимание факт, что как руководство предприятия, так и его работники знали об ограничениях, соблюдение которых потенциально могло предотвратить инфицирование работников.

В настоящее время SPKC предоставили предприятию свои рекомендации о том, как безопасно продолжать производство.

Анализируя ситуацию Винькеле признала, что в будущем, в случае появления таких вспышек заражения, приоритет должен быть отдан их скорейшему обнаружению. Когда источник инфекции обнаружен, незамедлительно должны быть приняты меры изоляции, а работа должна быть организована так, чтобы контакт между сотрудниками был минимальным.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев.