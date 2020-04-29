В Саласпилсе на мебельном предприятии у 18 сотрудников констатирован Covid-19

В данный момент происходит сотрудничество с представителями предприятия с целью установить дальнейшие эпидемиологические действия.

Как рассказал эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, на этом предприятии производство расположено в нескольких цехах, однако вспышка произошла только в одном цеху или корпусе предприятия. "Речь идет об отдельной части предприятия", - прокомментировал Перевощиков.

Принимая во внимание, что у некоторых сотрудников с позитивным тестом на Covid-19 не было выраженных симптомов заболевания, SPKC рассматривает возможность провести обширное тестирование работающим на предприятии.

Как рассказала представитель SPKC Илзе Арая, 27 апреля на предприятии произошло интенсивное эпидемиологическое расследование, в результате чего было открыто заражение сотрудников Covid-19.

Говоря о заболевших, Арая указала, что двое из них - члены одной семьи. Ни одного из 18 сотрудников в больницу помещать не потребовалось.

Напомним, за прошедшие сутки в больнице скончались два пациента с Covid-19.

Оба умерших человека были старше 70 лет.

За прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания, проведено 3250 тестов.

В целом в Латвии с начала пандемии сделано 54 811 тестов на Covid-19, инфекция выявлена у 849 человек.