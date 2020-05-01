"Острый юмор для своих": как Кейт Миддлтон шутит только в кругу близких

"Королева Кэтрин" — именно так поклонники зовут жену будущего короля Великобритании.

В последнее время Миддлтон стала всё чаще проявлять свой характер: во время товарищеских соревнований с принцем Уильямом не уступает ему, показывая свои лидерские качества. Помимо этого, она берёт на себя всё больше обязанностей как патрон фондов и центров помощи для детей и родителей.

Неоднократно СМИ писали, что по своей натуре Кейт совсем не ведомая, а ведущая. Парикмахер Ричард Уорд, который долгое время создавал укладки и прически королевской особы, подтвердил это.

"Когда я впервые зашёл в их дом, именно Уильям сделал мне чашечку чая! Это было очень мило. А с Кейт можно хорошо пошутить",

— сказал Уорд в беседе с журналистами People.

Мужчина признался, что с Кейт он вечно смеётся: и у нее "довольно острый юмор без манер и изысков".