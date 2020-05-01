"Острый юмор для своих": как Кейт Миддлтон шутит только в кругу близких

Королевский протокол обязывает всех членов британской королевской семьи следовать определенным правилам и всегда быть сдержанными и доброжелательными. Однако в жизни они — обычные люди. Кейт Миддлтон - не исключение!
"Королева Кэтрин" — именно так поклонники зовут жену будущего короля Великобритании.
В последнее время Миддлтон стала всё чаще проявлять свой характер: во время товарищеских соревнований с принцем Уильямом не уступает ему, показывая свои лидерские качества. Помимо этого, она берёт на себя всё больше обязанностей как патрон фондов и центров помощи для детей и родителей.
Неоднократно СМИ писали, что по своей натуре Кейт совсем не ведомая, а ведущая. Парикмахер Ричард Уорд, который долгое время создавал укладки и прически королевской особы, подтвердил это.
"Когда я впервые зашёл в их дом, именно Уильям сделал мне чашечку чая! Это было очень мило. А с Кейт можно хорошо пошутить",
— сказал Уорд в беседе с журналистами People.
Мужчина признался, что с Кейт он вечно смеётся: и у нее "довольно острый юмор без манер и изысков".
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