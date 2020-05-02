На стене храма в Москве хотят изобразить портрет Сталина. А еще и надпись "Крым наш"

В храме планируется разместить мозаику с изображением парада Победы 1945 года, где виден портрет Иосифа Сталина. Что касается Крыма, то на одной из частей мозаики есть надпись "Крым наш". Телеканал "Дождь" отмечает, что мозаика называлась "Бескровное присоединение Крыма".

Как пишет "Медуза", в Русской Православной церкви (РПЦ) это объяснили традицией изображения исторических событий - в данном случае речь шла о "присоединении Крыма и Великой Отечественной войне".

Сообщается, что мозаики с Путиным не будет. Издание "Коммерсант" пишет, что сам президент РФ это не хочет. Мозаику с его изображением нанести на стены храма не успели - снимки, которые появились в интернете, сделаны в мастерской.

Представитель РПЦ Владимир Лейгойда заявил, что изображение Сталина на стенах храма быть не должно

"С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории", — сказал Легойда в эфире радио "Вера", отметив, что подобные инициативы нужно вынести на общественное обсуждение.

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Отмечается, что главный храм вооруженных сил России (Храм Воскресения Христова) планируется открыть 9 мая 2020 года. Здание строится на пожертвования россиян - уже было пожертвовано 3 млрд 62 млн рублей (более 36 млн евро).

Главный храм вооруженных сил РФ ФОТО: Sergei Kiselev / AP