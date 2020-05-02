Элксниньш во время режима ЧС навестил детский дом. Его действия оценит полиция

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") сам опубликовал на своей официальной страничке Facebook фотографии, на которых он вместе со своим заместителем Янисом Дукшинскисом (Latgales partija) пьет чай с детьми и сотрудниками детского дома Priedītes.

На фотографии отчетливо видно, что дистанция в два метра не соблюдается, нет и других мер безопасности.

Причина визита - должностные лица перед праздниками привезли детям торт. Вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинскис в телефонном разговоре признал, что это было возможно сделать и более безопасным способом.

"Ну, возможно. Мы в спешке это упустили, принимая во внимание, что эти дети и так все время живут вместе. Они там как семья.

Мы как должностные лица только заехали отдать торт и все. Это практически было по рабочим вопросам", - сказал он, добавив, что на месте они провели несколько минут.

"Они начали пить чай, мы присели, поблагодарили и сразу уехали", - заявил Дукшинскис.

Элксниньш пояснил, что посетил детский дом при исполнении обязанностей. Правила Кабинета министров действительно разрешают для выполнения служебных обязанностей не соблюдать дистанцию два метра. В то же время, думские заседания и собрания комитетов в Даугавпилсской думе проходят удаленно.

Даугавпилсский участок Госполиции о визите политиков в детский дом начал административное делопроизводство.

По мнению министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), мэр Даугавпилса выбрал не то время для создания своего образа.

"Желание должностных лиц во время эпидемии почистить перышки картинками и рассказами о добрых делах по-человечески понятно, но должностное лицо должно показывать пример своими действиями. В этом случае стоит тщательно оценивать, нужна ли так эта фотография", - сказала министр.

"Если трубу прорвало, угол дома обрушился, конечно, руководитель думы должен быть на месте происшествия. Если хотите передать детскому дому или пансионату торт, можно обойтись и без личного присутствия", - добавила Винькеле.

В то же время министр отметила, что в целом самоуправление Даугавпилса до сих пор очень ответственно вело себя в отношении эпидемии. По статистике, в городе самые низкие показатели заболеваемости в Латвии - 10,9 случаев на 100 000 жителей.