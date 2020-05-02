Сб, 2.05.2020
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Видео ⟩ Впервые в истории Латвии пересадили дерево весом более 85 тонн. Это стоило €20 000

ФОТО: Кадр из видео

Впервые в истории Латвии пересадили дерево весом более 85 тонн. Причиной пересадки стало строительство трибун рядом со стадионом "Даугава". Процесс обошелся в 20 000 евро, однако дерево удалось сохранить, сообщают TV3 Ziņas

Только подготовительная работа заняла практически весь день. Предполагалось, что поднять придется около 80 тонн, еще почва и корни - плюс, как минимум, пять. Это уже на грани возможностей подъемника.

"Определенно, такого в истории Латвии еще не было", - рассказал руководитель Labi Koki eksperti Эдгар Нейландс. 

Дерево росло в месте, где запланирован один из углов холла. Было принято решение его не спиливать, а пересадить дальше. Дерево - европейский бук, и пересадка была единственной возможностью сохранить его. 

ФОТО: Кадр из видео

Готовясь к чемпионату мира по хоккею, тренировочный холл необходимо построить до следующего года. 

"В течение года к нам обращаются раз 5-10 с просьбой о пересадке такого дерева, пересаживаем по факту раз или два в год", - рассказал Нейландс. 

Видео: Сюжет TV3 Ziņas на латышском языке 

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