Несмотря на показания ребенка: отец был оправдан эстонским судом по делу о предполагаемом насилии

В прошлом году в Вируском уездном суде рассматривалось дело, в котором отца обвиняли в физическом насилии над сыном. Согласно обвинению, в 2020 году он неоднократно дергал ребенка за ухо, причинив поверхностные повреждения ушной раковины, а в 2022 году снял с него штаны и ударил его ладонью по ягодицам. Во втором эпизоде, как утверждается в обвинении, он ударил ребенка рукой и полотенцем по ягодицам.