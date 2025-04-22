Видео Госполиция в Украине участвует в задержании преступной группировки

Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года пресекли мошенническую схему, осуществляемую международной организованной преступной группой, от которой пострадали латвийские подданные. На данный момент выявлены 19 пострадавших лиц. Привлекая жителей нашей страны к осуществлению фальшивых инвестиций, участники этой группы выманили у них не менее 340 000 евро. Однако общий нанесенный ущерб еще рассчитывается, так как преступная группа действовала в течение длительного времени.
Изначально должностные лица Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции констатировали масштабное дело об инвестиционном мошенничестве. Мошенники выдавали себя за инвестиционных "экспертов" и обещали значительную прибыль. Чтобы завоевать доверие населения, операторы колл-центра использовали методы социальной инженерии, отмечали, что имеют большой опыт в инвестиционной сфере и убеждали лиц устанавливать на своих устройствах программное обеспечение удаленного доступа. Преступники лгали, что это необходимо для того, чтобы помочь жителям успешно инвестировать деньги.
В распоряжении звонивших имелась база данных клиентов, в которой была собрана информация о них. Для легализации незаконно полученных финансовых средств участники организованной преступной группы зарегистрировались в Украине как индивидуальные коммерсанты и маскировались под поставщиков программных услуг.
Проведенное совместно латвийскими правоохранительными органами и Управлением по борьбе с киберпреступлениями Украины расследование позволило получить доказательства и проследить за движением полученных преступным путем средств от виртуальных кошельков потерпевших до конечных получателей.
Правоохранительные органы двух стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверяя места жительства, рабочие места и транспортные средства подозреваемых. Изъяли компьютерную технику, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса люкс, приобретенные на средства, полученные мошенническим путем. Суд наложил арест на имущество.
Четырем лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - за мошенничество. За такое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Суд применил к задержанным меры безопасности в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного дела. Выясняются и другие лица, которые могли быть связаны с этой преступной деятельностью. Возможно, в ходе следствия в уголовном производстве будет установлена дополнительная юридическая квалификация.
Успешное международное сотрудничество, в результате которого удалось как пресечь деятельность международной преступной группы, так и получить существенные доказательства за пределами Латвийской Республики, удалось благодаря поддержке Евроюста (агентства Евросоюза по сотрудничеству с судебными органами) и Европола (полицейской службы Евросоюза), а также прокуратуры Латвийской Республики.
Жители должны помнить, что инвестиционные предложения, в которых обещана быстрая и значительная прибыль, следует оценивать критически. Необходимо получить дополнительную информацию из других источников, проверить слова звонившего и условия договора, а также убедиться, что компания получила лицензию на оказание таких услуг. Надо думать критически и искать информацию, и самое важное - уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешении работать под юрисдикцией Латвии, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д. Также следует помнить, что по требованию незнакомого лица нельзя устанавливать на свой компьютер и телефон такие программы, как AnyDesk или TeamViewer, с помощью которых мошенники удаленно подключаются к компьютерам лиц, получают доступ к банковским счетам и переводят деньги на банковские счета, контролируемые преступной группой.
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