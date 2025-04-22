Видео Госполиция в Украине участвует в задержании преступной группировки

Четырем лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - за мошенничество. За такое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Суд применил к задержанным меры безопасности в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного дела. Выясняются и другие лица, которые могли быть связаны с этой преступной деятельностью. Возможно, в ходе следствия в уголовном производстве будет установлена дополнительная юридическая квалификация.

Успешное международное сотрудничество, в результате которого удалось как пресечь деятельность международной преступной группы, так и получить существенные доказательства за пределами Латвийской Республики, удалось благодаря поддержке Евроюста (агентства Евросоюза по сотрудничеству с судебными органами) и Европола (полицейской службы Евросоюза), а также прокуратуры Латвийской Республики.

Жители должны помнить, что инвестиционные предложения, в которых обещана быстрая и значительная прибыль, следует оценивать критически. Необходимо получить дополнительную информацию из других источников, проверить слова звонившего и условия договора, а также убедиться, что компания получила лицензию на оказание таких услуг. Надо думать критически и искать информацию, и самое важное - уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешении работать под юрисдикцией Латвии, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д. Также следует помнить, что по требованию незнакомого лица нельзя устанавливать на свой компьютер и телефон такие программы, как AnyDesk или TeamViewer, с помощью которых мошенники удаленно подключаются к компьютерам лиц, получают доступ к банковским счетам и переводят деньги на банковские счета, контролируемые преступной группой.