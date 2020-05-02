Сб, 2.05.2020
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У сына Бориса Джонсона тройное имя - в честь дедушек и врачей, спасших премьера от Covid-19

Борис Джонсон

ФОТО: EPA/Scanpix

Как уже сообщал RUS.TVNET, 29 апреля у британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын. В субботу, 2 мая, стало известно имя новорожденного - Уилфрид Лори Николас.

По сообщениям Кэрри Саймондс в социальной сети Instagram, такое имя малышу дали в честь его дедушек и врачей, спасших жизнь Борису Джонсону. Напомним, он накануне рождения сына перенёс Covid-19.

Как сообщает BBC, Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри. 

В свою очередь имя Николас ребёнку дали в честь "доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", - отметила мама новорожденного.

Известно, что Борис Джонсон присутствовал во время родов и ожидается, что в какой-то момент он возьмёт небольшой отпуск по уходу за ребёнком.

Напомним, Джонсон и Саймондс объявили, что ждут ребёнка, в конце февраля. Тогда же они сообщили о помолвке.

Джонсон возобновил работу после вызванной коронавирусом болезни 27 апреля. Симптомы коронавируса были замечены и у Саймондс.

Саймондс, которой 31 год, стала мамой впервые, а 54-летний Джонсон - отец четверых взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, а также внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым сообщениям, у него есть ещё один внебрачный ребёнок. Джонсон уклоняется от ответов на вопросы журналистов о точном количестве детей.

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