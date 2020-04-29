У Бориса Джонсона родился сын

"Ранее утром в больнице Лондона (у Джонсона и Саймондс) родился мальчик. Он здоров. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо", - сказал журналистам представитель канцелярии премьера.

Джонсон и Саймондс объявили, что ждут ребёнка, в конце февраля. Тогда же они сообщили о помолвке.

"Премьер-министр и мисс Саймондс хотели бы поблагодарить прекрасных специалистов родильного отделения больницы национальной системы здравоохранения", - отметил представитель.

Джонсон возобновил работу после вызванной коронавирусом болезни 27 апреля. Симптомы коронавируса были замечены и у Саймондс.

Саймондс, которой 31 год, стала мамой впервые, а 54-летний Джонсон - отец четверых взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, а также внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым сообщениям, у него есть ещё один внебрачный ребёнок. Джонсон уклоняется от ответов на вопросы журналистов о точном количестве детей.