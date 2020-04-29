Ср, 29.04.2020
Летом может наблюдаться улучшение ситуации, однако следующей зимой, по мнению большей части ученых, может быть еще тяжелее. Уга Думпис, инфектолог
1

У Бориса Джонсона родился сын

ФОТО: SCANPIX

У британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын, сообщает CNN. 

"Ранее утром в больнице Лондона (у Джонсона и Саймондс) родился мальчик. Он здоров. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо", - сказал журналистам представитель канцелярии премьера.

Джонсон и Саймондс объявили, что ждут ребёнка, в конце февраля. Тогда же они сообщили о помолвке.

"Премьер-министр и мисс Саймондс хотели бы поблагодарить прекрасных специалистов родильного отделения больницы национальной системы здравоохранения", - отметил представитель.

Джонсон возобновил работу после вызванной коронавирусом болезни 27 апреля. Симптомы коронавируса были замечены и у Саймондс.

Саймондс, которой 31 год, стала мамой впервые, а 54-летний Джонсон - отец четверых взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, а также внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым сообщениям, у него есть ещё один внебрачный ребёнок. Джонсон уклоняется от ответов на вопросы журналистов о точном количестве детей.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ