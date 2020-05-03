Cyberpunk 2077 в реальности: американский стриптиз-клуб придумал, как выжить во время пандемии

Как пишет New York Post, после начала пандемии Covid-19 владелец заведения Шон Болден решил изменить формат работы клуба, чтобы сотрудники и сотрудницы могли продолжать зарабатывать деньги. Для реализации своей идеи он привлек ивент-агентство.

Теперь посетители стриптиз-клуба могут заказать еды, в чем числе и на самовывоз, работает и доставка.

Заказы выдают стриптизерши, причем при доставке на дом они еще и танцуют на улице в неоновом свете. В масках и перчатках. Клиенту они бросают бесплатный рулон туалетной бумаги.

"Посетители просто в восторге. Они счастливы видеть живых людей и наслаждаются танцами. Одна группа людей даже приехала к нам из Сиэтла, а по крайней мере один постоянный клиент приехал получать заказ три раза за ночь", — рассказал владелец Болден.

Всему миру о клубе Lucky Devil рассказа журналист Шон Крейг. Он узнал о заведении благодаря фотографиям Reuters и поделился впечатлениями в соцсетях. Девушки, напоминающие героинь пост-апокалиптической компьютерной игры Cyberpunk 2077, пришлись пользователям интернета по вкусу и клуб быстро стал популярным.

Strong Blade Runner: 2049 vibes here pic.twitter.com/J2xKz0zgUP — Hutch (@hutchinson) April 30, 2020

Причем создатели Cyberpunk 2077 тоже отреагировали на фотографии, в комментариях к посту они написали: "Пожалуйста, еще больше фото".

Cyberpunk 2077 — это приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити.