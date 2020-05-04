Виртуальное празднование 30-й годовщины восстановления независимости Латвии: куда "пойти"?

30-я годовщина восстановления независимости Латвии будет отмечаться объектами в городской среде и виртуальными концертами, сообщила представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.
У памятника Свободы будет традиционно создана композиция "Цветочная Латвия". В прежние годы 4 мая ее выкладывали из цветов сами люди, а в этом году композицию можно будет посмотреть в фотогалерее, которая будет размещена на нескольких сайтах.
Также департамент просит людей делиться в социальных сетях фотографиями празднования 4 мая в своем доме.
На сайте www.kultura.riga.lv можно будет посмотреть художественный объект "Ворота почета", посвященный флагу и гербу Латвии.
Праздничную программу к 4 мая подготовили столичные культурные центры, музеи, оркестр "Рига" и Рижская центральная библиотека, которые разместят на своих сайтах записи концертов и виртуальные выставки, проведут акции и покажут фильмы.
Например, оркестр "Рига" на своем сайте и в социальных сетях 4 мая будет демонстрировать в видеоформате исполнение кантаты Андрея Юрьянса "Отчизне", а Дворец культуры ВЭФ - виртуальный концерт "Латвия твоя и моя".
Рижский музей фарфора предлагает виртуальную выставку изделий на народные темы из своей коллекции, а Рижская центральная библиотека - выставку книг о восстановлении независимости Латвии.
Полная программа праздничных мероприятий 4 мая размещена на сайте www.kultura.riga.lv.
В условиях чрезвычайного положения из-за Covid-19 никакие публичные праздничные мероприятия 4 мая в Латвии не состоятся, в том числе намеченный в Даугавпилсе парад Национальных вооруженных сил.
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