Виртуальное празднование 30-й годовщины восстановления независимости Латвии: куда "пойти"?

У памятника Свободы будет традиционно создана композиция "Цветочная Латвия". В прежние годы 4 мая ее выкладывали из цветов сами люди, а в этом году композицию можно будет посмотреть в фотогалерее, которая будет размещена на нескольких сайтах.

Также департамент просит людей делиться в социальных сетях фотографиями празднования 4 мая в своем доме.

На сайте www.kultura.riga.lv можно будет посмотреть художественный объект "Ворота почета", посвященный флагу и гербу Латвии.

Праздничную программу к 4 мая подготовили столичные культурные центры, музеи, оркестр "Рига" и Рижская центральная библиотека, которые разместят на своих сайтах записи концертов и виртуальные выставки, проведут акции и покажут фильмы.

Например, оркестр "Рига" на своем сайте и в социальных сетях 4 мая будет демонстрировать в видеоформате исполнение кантаты Андрея Юрьянса "Отчизне", а Дворец культуры ВЭФ - виртуальный концерт "Латвия твоя и моя".

Рижский музей фарфора предлагает виртуальную выставку изделий на народные темы из своей коллекции, а Рижская центральная библиотека - выставку книг о восстановлении независимости Латвии.

Полная программа праздничных мероприятий 4 мая размещена на сайте www.kultura.riga.lv.

В условиях чрезвычайного положения из-за Covid-19 никакие публичные праздничные мероприятия 4 мая в Латвии не состоятся, в том числе намеченный в Даугавпилсе парад Национальных вооруженных сил.