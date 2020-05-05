Каким будет туризм после коронавируса. Пустые отели и кабинки на пляжах

Правда, можно порадоваться тому, что большинство крупных авиакомпаний будут проводить более глубокую очистку и дезинфекцию салонов, включая откидные столики, изголовья сидений и ремни.

А если вы в скором времени окажетесь на борту самолета Korean Air, то не пугайтесь если в проходе вдруг покажутся люди в костюмах химзащиты, поскольку эта авиакомпания собирается выдать их всему своему летному составу.

Можно, наверное, порадоваться, что вам больше не придется делить поручни сиденья ни с кем, потому что большинство авиакомпаний говорят, что места на проходе будут оставаться незанятыми - для сохранения дистанции. Во всяком случае в ближайшие месяцы.

Пилот нидерландской авиакомпании Tui по имени Кристиан отметил при этом, что подобная мера хоть и позволит соблюдать дистанцию, но будет крайне затратной для перевозчиков или влетит в копеечку пассажирам.

"Потеря трети мест означает, что или компании будут летать в убыток, или же вернутся добрые старые времена, когда обратный билет из Парижа до Ниццы стоил в сегодняшних деньгах 1145 евро", - говорит он.

По его словам, живущие за счет туризма страны уже кооперируются с авиаперевозчиками: "Я думаю, что к концу летнего сезона часть полетов по определенным направлениям будет возобновлена".

На курорте

Как вам идея отдохнуть на итальянском курорте? В таком случае вам, возможно, придется в поисках места в тенёчке проталкиваться через шезлонги, защищенные плексигласом.

Эксперты говорят, что масок на пляже может быть недостаточно Getty Images

"Я уже видел рисунки, - говорит Ульф Зонтаг из Института туризма и исследования курортов в Северной Европе. - В Италии серьезно рассматривают этот вариант в качестве рабочей идеи".

Другие европейские страны, по его словам, также думают о том, как расселить гостей в гостиницах: либо заселять не все отели, либо позволять заселяться не в каждый номер, а через один.

"Если целью будет сохранить социальное дистанцирование, то тогда придется это учитывать. Похоже, что на средиземноморских курортах бассейны работать не будут", - отмечает Зонтаг.

Рестораны тоже думают о том, как им лучше расставить столики. Португальская гостиничная сеть Vila Gale уже запасается санитайзерами в больших количествах и собирается заменить шведский стол на обслуживание только по меню.

Профессор медицины из Афин Николаос Сипсас согласен с тем, что шведский стол представляет собой большой риск - также как и бассейны, бары и пляжи.

"Я думаю, что греческие пляжи будут частично заполнены, то есть купальщики будут, но не близко друг к другу. Такого не будет, чтобы все лежали на головах друг у друга на своих полотенцах", - полагает он.