"Сделан один шаг вперед, и один - в сторону". Винькеле о смягчении ограничений

Напомним, до длинных выходных Винькеле говорила, что если количество установленных новых случаев заражения Covid-19 уменьшится, правительство может начать дискуссию о смягчении принципа 2x2.

4 мая министр отметила, что выявлено достаточно много случаев заражения в одном учреждении, и сделано это в рамках целенаправленного тестирования. Такое тестирование будет продолжено.

Хотя на майских праздниках были дни без новых госпитализаций с Covid-19 и очень обнадеживающий день всего с одним зараженным, это нельзя считать устойчивой тенденцией, сказала Винькеле.

Например, в понедельник, 4 мая, сообщалось о двух госпитализированных с Covid-19.

"Можно сказать, что сделан один шаг вперед, и один - в сторону", - прокомментировала ситуацию министр.

Поэтому министр воздерживается от "спекуляций" о том, как повлияет число выявленных случаев заболевания на возможное смягчение ограничений. При оценке ситуации будут приняты во внимание более широкие данные.

Как сообщалось, за последние 24 часа в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, семь из них - в центре социальной опеки Гайльэзерс.