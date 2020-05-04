Госсекретарь США: Китай уже заражал мир из-за сбоев в своих лабораториях

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Майк Помпео: коронавирус мог начать распространяться из лаборатории Института вирусологии Ухани в Китае.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 04.05.20

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что коронавирус мог начать распространяться из лаборатории Института вирусологии Уханя в Китае. Сообщество спецслужб англоязычных стран считает, что власти Китая могли скрыть информацию об опасности Covid-19 и масштабах его распространения.

"Вспомните, Китай уже заражал мир, и у них уже были лаборатории, не соответствующие стандартам. Мир не впервые подвергается воздействию вирусов в результате сбоев в китайской лаборатории", - сказал госсек США.

Однако Помпео доверяет версии спецслужб США, которые полагают, что Китай не создавал вирус специально.

Агентство AP со ссылкой на разведку США пишет, что Китай замалчивал ситуацию с коронавирусом, чтобы выиграть время и запастись медикаментами и защитными средствами.

Тем временем австралийское издание Daily Telegraph пишет, что китайские власти еще в начале декабря знали, что коронавирус передается от человека к человеку, и запрещали врачам об этом говорить. 3 января в одной из лабораторий уничтожили образцы нового коронавируса.

В Институте вирусологии в Ухане хранится самая большая в мире база штаммов коронавируса. В 2015 году ученые этого института тестировали переносимый летучими мышами вирус, однако такие же исследования проводились и в других странах. Пока что нет никаких доказательств того, что Китай как-то виноват в распространении коронавируса.

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