Возможны провокации: 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме

Муниципальная полиция Риги 9 мая будет работать в усиленном режиме, поскольку поступила информация о возможных провокациях, хотя в связи с введенным в Латвии чрезвычайным положением в этом году массовые мероприятия у монумента освободителям Риги не состоятся, сообщила Латвийскому радио временный исполнительный директор города Ивета Залпетере.
Она подчеркнула, что полиция готова к работе в усиленном режиме, так как столичная администрация получила от органов безопасности информацию о возможном несанкционированном сборе людей у памятника Победы и даже о планируемых провокациях.
Руководитель организации "9мая.lv" Вадим Баранник ранее заявил, что с учетом введенного в рамках чрезвычайного положения запрета на собрания в этом году не состоится празднование 9 мая в парке Победы.
Как отмечается в заявлении организации, чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая, что исключает возможность массового празднования 75-ой годовщины в парке Победы.
"На протяжении 12 лет мы, организация "9мая.lv", проводим у памятника освободителям в Пардаугаве праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый год этот праздник собирает десятки тысяч людей вместе. Каждый год море цветов ложится у подножия памятника. Каждый год... Но не в этот", - говорится в заявлении.
В то же время, как указывает организация, ограничения не означают, что 9 мая не будет отмечаться вообще.
"У нас есть то, что не отнять. То, что важнее личного присутствия на концерте. Память. Глубокое уважение к живым и погибшим героям той войны. Память о тех, кто пережил эту величайшую трагедию в мировой истории", - говорится в заявлении общества.
По словам Баранника, как только в Латвии отменят чрезвычайное положение, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.
Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.
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