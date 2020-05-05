Возможны провокации: 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме

Она подчеркнула, что полиция готова к работе в усиленном режиме, так как столичная администрация получила от органов безопасности информацию о возможном несанкционированном сборе людей у памятника Победы и даже о планируемых провокациях.

Руководитель организации "9мая.lv" Вадим Баранник ранее заявил, что с учетом введенного в рамках чрезвычайного положения запрета на собрания в этом году не состоится празднование 9 мая в парке Победы.

Как отмечается в заявлении организации, чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая, что исключает возможность массового празднования 75-ой годовщины в парке Победы.

"На протяжении 12 лет мы, организация "9мая.lv", проводим у памятника освободителям в Пардаугаве праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Каждый год этот праздник собирает десятки тысяч людей вместе. Каждый год море цветов ложится у подножия памятника. Каждый год... Но не в этот", - говорится в заявлении.

В то же время, как указывает организация, ограничения не означают, что 9 мая не будет отмечаться вообще.

"У нас есть то, что не отнять. То, что важнее личного присутствия на концерте. Память. Глубокое уважение к живым и погибшим героям той войны. Память о тех, кто пережил эту величайшую трагедию в мировой истории", - говорится в заявлении общества.

По словам Баранника, как только в Латвии отменят чрезвычайное положение, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.

Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.