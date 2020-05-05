У пропавшего дрона закончилось топливо. Ограничения сняты

По его словам, у пропавшего беспилотника хватало топлива до 19.10 сегодняшнего дня, поэтому активные поиски дрона на данный момент прекращены.

Во вторник, 5 мая, с 7 утра до 18 вечера поступило 18 сообщений жителей о, возможно, увиденном разыскиваемом дроне, однако эта информация не подтвердилась.

Представитель CAA рассказал, что поиски велись как с воздуха, так и земли.

До 18 вечера поиски с воздуха велись в окрестностях Лимбажи, где, по одному из сценариев, он мог приземлиться.

Восемь поисковых единиц до 19.10 находились в Риге и окрестностях столицы в полной готовности перенять управление дроном с земли.

"Принимая во внимание, что сейчас нет угроз для безопасности гражданской авиации, с 19.10 отменены все ограничения воздушного пространства, определенные в связи с пропавшим дроном", - признал Винцевс.

Ранее в интервью телеканалу TV3 глава правления UAVFactory Константин Попик рассказал, что пропавший дрон - экспериментальный прототип нового продукта.

"Это очень продвинутый летательный аппарат нового поколения для особого назначения. Конечно, он оснащен электроникой и GPS. Что пошло не так, мы пока не можем комментировать, чтобы сказать на 100%, надо провести расследование", - сказал Константин Попик.

По его словам, пропавший дрон оборудован системой безопасности - когда заканчивается топливо, он совершает автоматическую посадку.

"Конкретный тест был для того, чтобы проверить максимум полета. И планировать побить мировой рекорд. Вот для этого он и полетел", - рассказал совладелец предприятия.

Как сообщалось, в субботу, 3 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час.