"Юрмала - это мой психоаналитик". Незлобин о тесных связях с Латвией

На вопрос, если бы Незлобину разрешили выезжать из России всю жизнь только в одну страну, он честно ответил: "Извините, пожалуйста, братья-рижане, я бы выбрал Америку".

За этим последовал вопрос, не скучает ли Александр по Юрмале, на что он признался:

"Очень скучаю и очень туда хочу. Но Юрмала для меня начинается на границе с Россией, где-то в Псковской области.

Юрмала родной мне город, но в Юрмале я могу только отдыхать, а в США я могу еще и работать", - поделился он.

По его словам, на планете есть только две страны, где он может комфортно жить и при этом зарабатывать - в России и США.

"В Англии я никому не нужен со своим эмигрантским английским, там я буду на низших слоях, а в Америке я точно знаю, что для эмигрантов больше дороги. И она такая разная - там и снег, и теплое море. Извини, но в Латвии такого нет", - пояснил Незлобин.

В то же время он признался, что очень любит Латвию, просто ему еще необходимо и зарабатывать. Вышло немного поэтично:

"Юрмала - это мой психоаналитик. Это я могу сидеть, смотреть, ничего не делать, ходить и мне будет хорошо, прекрасно, и я буду себя здорово чувствовать.

Но когда у тебя нет денег на психоаналитика, лучше остаться с работой, но без психоаналитика, чем жить у психоаналитика, но остаться без работы", - провел параллель Незлобин.

По его словам, Латвия - одно из редких мест, куда он приезжает регулярно. Стендап-комик отметил, что бывал во многих крутых местах, куда он потом больше не возвращался, потому что уже видел их, а в Юрмалу он приезжает снова и снова.

"У меня светлаковский бэкграунд, он меня привез, сказал, люби, здесь я хожу", - пояснил Незлобин.

Он отметил, что именно Сергей Светлаков приобщил его к Юрмальской тусовке и познакомил со многими местными.

Теперь так сложилось, что Незлобин работает со многими ребятами из Латвии - например, у фильма "Жених" был продюсер из Латвии Макс Ковалевич, а еще с тех пор он сработался с оператором Янисом Андреевсом. Примечательно, что Янис сейчас застрял на съемках в России, а его семья в Латвии, о чем Незлобин немного переживает.

Бывший резидент Comedy Club также посоветовал посмотреть титры к фильму Sasha from Russia - там, по его словам, много жителей Латвии, в том числе "уникальные композиторы" из Риги, фамилии которых он подзабыл.

"Нас объединяют дела, и это очень классно!" - подвел он итог об отношениях с Латвией.

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