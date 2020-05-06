Ср, 6.05.2020
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В общественном транспорте растет число пассажиров; министерство задумалось о масках

Троллейбус в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Количество пассажиров в общественном транспорте начало расти, сообщил журналистам в среду министр сообщения Талиc Линкайтс.

Количество пассажиров растет в поездах, автобусах, общественном транспорте Риги.

Как указал министр, до тех пор, пока возможно, нужно обеспечивать, чтобы общественный транспорт не был переполнен и соблюдалась двухметровая дистанция.

"Мы реалисты и понимаем, что в какой-то момент больше не сможем пустить дополнительные единицы общественного транспорта, и скопление людей увеличится", - сказал Линкайтс.

Минсообщения консультировалось с Министерством здравоохранения, и Минздрав указал, что для защиты пассажиров в общественном транспорте людям следовало бы надевать маски.

Речь идет не о медицинских, а о простых тканевых масках, которые можно сшить самостоятельно.

Вопрос о масках будет еще обсуждаться правительством, но ясно, что те или иные ограничительные меры будут вводиться, сказал министр.

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