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Нас ждет распространение ядерного оружия?

Путин и ядерная бомба. Акция протеста активистов движения за мир перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, 18 апреля 2025 года.
Путин и ядерная бомба. Акция протеста активистов движения за мир перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, 18 апреля 2025 года. Фото: SCANPIX

​Прошло восемь десятилетий с тех пор, как энергия, содержащаяся внутри атома, была использована в боевых действиях. Но мир пришел не к ядерному Армагеддону, а к неожиданной ядерной стабильности, сохраняющейся до сих пор. Не менее примечательно и другое: атомные технологии распространились во многих странах, но лишь немногие решили использовать их для вооружения. Миру оказался полезен эффективный режим нераспространения, то есть набор правил, норм и структур, которые препятствуют (хотя и несовершенно) распространению ядерного оружия. Но сможет ли этот режим выжить в эпоху быстрых геополитических изменений?

После Второй мировой войны Германия и Япония сократили свои ядерные планы, потому что вступили в альянс с США. Авторитет американского ядерного сдерживания был достаточен, чтобы обеспечить этим странам безопасность, и то же самое можно сказать о десятках других стран - и в НАТО, и в Восточной Азии.

Но администрация Трампа ослабляет эти альянсы, что подрывает американское сдерживание в целом и заставляет другие страны задуматься о собственном ядерном оружии.

Они прекрасно знают, что Украина отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия, а в результате на нее напала Россия (гарантировавшая, кстати, территориальную целостность Украины в Будапештском меморандуме 1994 года).

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