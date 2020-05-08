Коронавирус в российских тюрьмах: больные есть, масок и лекарств нет

"Масок у нас нет, и тестов тоже никто не делал", - говорит Иван. Он сидит в одном из исправительных учреждений Ярославской области. Официально в колонии, где находится Иван, заболевших коронавирусом нет, но у многих были признаки ОРВИ, рассказывает он, "кого-то в санчасти изолируют, кто-то лежит болеет на отряде".

Иван - это не его настоящее имя и он пообщался с DW на условиях анонимности. Заключенным в его исправительном учреждении сделали флюорографию, призывают соблюдать дистанцию и носить маски. Но в колонии это физически невозможно: масок заключенным не выдали, кровати расположены на расстоянии меньше чем метр друг от друга и три раза в день всех заключенных выводят для проверки на плац.

ФСИН: Более 300 случаев заражения коронавирусом среди заключенных

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний 28 апреля сообщила о более 300 случаях заражения коронавирусом в их системе. По официальным данным, вирус выявлен у 271 сотрудника ведомства и 40 заключенных. При этом в ведомстве заверили, что среди инфицированных нет тех, у кого "заболевание протекает в тяжелой форме", цитирует пресс-службу ФСИН Интерфакс. По состоянию на 28 апреля в учреждениях уголовно-исправительной системы было проведено 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию.

Следственный изолятор №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге ФОТО: picture-allianse/Zamir Usmanov

Долгое время ФСИН не предоставляла никаких сведений о случаях заражения в колониях. Первое сообщение о заражении COVID-19 одного сотрудника ИК-5 в Рязанской области подтвердилось в начале апреля. Затем появилась информация о заболевших сотрудниках в Бурятии и Саратовской области, а также вспышках коронавируса в Тульской области и Еврейской автономной области. Всего в местах лишения свободы в России находится около полумиллиона человек, а охраняет их еще где-то 300 тысяч сотрудников. Создатель правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова говорит, что случаев болезни может быть гораздо больше.

С марта проект занимается мониторингом ситуации с коронавирусом в тюрьмах. Информацию присылают сами заключенные, их адвокаты и родственники, а также члены ОНК (общественных наблюдательных комиссий), но в последнее время главными респондентами стали сами сотрудники ФСИН. "Они сообщают о том, что происходит у них на зонах, потому что они боятся, - рассказывает Романова. - Они понимают, что о них не заботится вообще никто".

Никаких свиданий и передачек

Еще до того, как ФСИН официально признали случаи заражения, "Русь сидящая" зафиксировала всплеск обращений о том, что в колониях и изоляторах увеличивается число людей с признаками ОРВИ. "Люди жаловались на повышенную температуру, кашель", - рассказывает юрист из "Руси сидящей" Алексей Федяров.

Основательница "Руси сидящей" Ольга Романова ФОТО: DW/Artem Khan

Из-за пандемии коронавируса ФСИН временно запретила любые свидания заключенных с родственниками, а в ряде регионов приостановила передачи посылок, в том числе и медицинских передач. "У людей резко пропала возможность получать продукты, и в некоторых колониях наступил голод", - говорит Федяров.