Ср, 6.05.2020
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LTV: Правительство может разрешить с 12 мая собираться группами до 25 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Правительство уже в четверг может разрешить с 12 мая собираться группами до 25 человек, сообщает Латвийское телевидение.

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Кроме того, в выходные дни могут быть открыты торговые центры, однако стоит принять во внимание, что с ростом числа заболевших ограничения снова могут стать строже.

Напомним, страны Балтии с 15 мая откроют внутренние границы для свободного перемещения людей.

В среду на видеоконференции премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис договорились об открытии границ с 15 мая и свободном перемещении жителей стран Балтии.

Как сообщили в бюро премьера, главы правительств стран Балтии согласились, что успешно реализованные Латвией, Литвой и Эстонией меры по ограничению распространения Covid-19 являются достаточным основанием для того, чтобы с 15 мая отменить контроль на внутренних границах стран.

"Таким образом, жителям стран Балтии будет предоставлена свобода перемещения в регионе. В свою очередь людям, которые прибудут из других стран, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию", - указали в бюро премьера.

Главам МИД Латвии, Литвы и Эстонии поручено договориться о практических шагах по отмене ограничений и обмену информацией о въезжающих в страны Балтии лицах.

Как сообщалось, во время чрезвычайного положения Латвия не вводила контроль на внутренних границах ЕС, то есть на границах с Литвой и Эстонией с латвийской стороны не установлено никаких ограничений и запретов.

Хотя с 17 марта Латвия прекратила международные пассажирские перевозки, пересекать ее границу на частном транспорте или пешком не запрещено. Запрет на пересечение границы распространяется только на внешние границы ЕС, то есть на границы с Россией и Беларусью.

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