LTV: Правительство может разрешить с 12 мая собираться группами до 25 человек

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Кроме того, в выходные дни могут быть открыты торговые центры, однако стоит принять во внимание, что с ростом числа заболевших ограничения снова могут стать строже.

LTV: Valdība jau rīt varētu lemt, ka no 12. maija pulcēšanās varētu tikt ļauta līdz 25 cilvēkiem. Varētu tikt atvērti arī lielveikali brīvdienās. Jāņem vērā, ka, pieaugot inficēto skaitam, ierobežojumi varētu atkal kļūt stingrāki. pic.twitter.com/rguwiBGy0I — LTV Panorama (@ltvpanorama) May 6, 2020

Напомним, страны Балтии с 15 мая откроют внутренние границы для свободного перемещения людей.

В среду на видеоконференции премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис договорились об открытии границ с 15 мая и свободном перемещении жителей стран Балтии.

Как сообщили в бюро премьера, главы правительств стран Балтии согласились, что успешно реализованные Латвией, Литвой и Эстонией меры по ограничению распространения Covid-19 являются достаточным основанием для того, чтобы с 15 мая отменить контроль на внутренних границах стран.

"Таким образом, жителям стран Балтии будет предоставлена свобода перемещения в регионе. В свою очередь людям, которые прибудут из других стран, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать в течение 14 дней самоизоляцию", - указали в бюро премьера.

Главам МИД Латвии, Литвы и Эстонии поручено договориться о практических шагах по отмене ограничений и обмену информацией о въезжающих в страны Балтии лицах.

Как сообщалось, во время чрезвычайного положения Латвия не вводила контроль на внутренних границах ЕС, то есть на границах с Литвой и Эстонией с латвийской стороны не установлено никаких ограничений и запретов.