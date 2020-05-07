Торт от мамы и видеозвонок от бабушки: как прошёл первый день рождения Арчи

Меган Маркл опубликовала трогательным видео, на котором она читает маленькому Арчи сказку. В течение двух минут бывшая герцогиня с заметно подросшим Арчи на руках листают книгу для малышей про кролика и утку.

Короткий ролик был выложен в профиле благотворительной некоммерческой организации @savechildrenuk, которая привлекает звёзд для сбора пожертвований в пользу нуждающихся детей. Ранее здесь публиковали уже ролики, на которых сказки читают Джуд Лоу, Хелен Миррен и другие знаменитости.

Королевский биограф Кэти Николл рассказала подробности торжества, которые для именинника готовили его родители. Она сообщила, что праздничный торт Меган готовила лично из органических продуктов.

Само празднество супруги устроили во дворе особняка в Малибу, у бассейна. Оттуда же они созвонились по видеосвязи с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Елизавета II также должна была поздравить младшего правнука через Zoom.