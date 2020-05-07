Садоводство на подоконнике: с чего начать?

Для выращивания зелени и овощей не всегда нужны сто соток – свой мини-огород можно создать и в центре города прямо на подоконнике. Три латвийских блогера Instagram – Зане Našķoties, Иева Реинхолде и Даце Алпа – согласились поучаствовать в эксперименте IKEA и поделились своими впечатлениями о том, как обустроить подоконник под выращивание зелени.
"Выращивание зелени дома – экологично – это позволяет снизить количество выбросов CO2, который появляется при транспортировке зелени и заметно снижает количество пластиковой упаковки. Надо признать, что садоводство успокаивает и может увлечь всех членов семьи – особенно сейчас, когда многие из нас проводят свободное время дома", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна магазина. Для того, чтобы показать, что садоводство на подоконниках не требует больших трудов и вложений, но доставляет удовольствие, трём латвийским блогерам Instagram предложили вырастить зелень у себя дома.
"Каждый год я сажаю и ухаживаю за зеленью, этой весной провожу больше времени дома, поэтому садоводство для меня стало отдушиной, чтобы отключиться от работы. Радуюсь свежим травам и приправам, которые не только отлично выглядят, а замечательно идут в разные блюда на кухне", - рассказывает популярный кулинарный блогер Зане Гревиня.
ДацесАлпа, мама двоих детей и приверженец правильного питания рассказала, что её мини-сад приносит очень много радости. Каждый новый росток радует не только Даце, но и её детей. В свою очередь любительница растений и блогер "Uz palodzes" (На подоконнике) Иева Реинхолде создала сад у себя дома, где всегда есть место экспериментам – она посадила множество семян и с интересом наблюдает за их ростом.
От лука до картошки, а что растить?
Заняться выращиванием не так сложно, для начала нужно понять, что выращивать? Зане, Даце и Иева были готовы к экспериментам и подошли к этому вопросу увлечённо. "Зелёный лук – растение, которое радует быстрыми результатами – его я и посадила самым первым. Затем у меня выросли листья редиса, шпинат и рукола. У домашних трав такой потрясающе интенсивный вкус, с магазинными даже сравнивать не стоит", - говорит Иева Реинхолде, которая вырастила приправы и зелень, а самым интересным опытом стал рабарбар из семян.
У Даце уже большой опыт выращивания помидоров на балконе, и в этом году, она впервые решила выращивать их из семян. В её садике растут клубника, зелёный горошек, огурчики, травы и даже картофель! У Зане помидоры тоже в списке обязательного посева, в этом году она попытается вырастить красный перец и травы – розмарин и мяту.
Продуманное использование пространства
Обустраивая мини-сад на балконе или на подоконнике, важно подобрать продуманные решения, чтобы максимально использовать площадь, даже в самых небольших домах.
"Сначала все горшки стояли на полу у окна и «сад» занимал половину комнаты, теперь же я сложила их на специальный стеллаж – они занимают мало места, и вмещают много горшков. Этот стеллаж можно вынести на балкон, когда потеплеет", - Даце делится своим опытом.
У Зане нет балкона, и она продумала в квартире небольшие уголки со штативами для растений, они не занимают много места, и можно поставить горшки один над другим.
"Я воспользовалась ёмкостями для ванных принадлежностей не совсем обычным способом, корзиночки на присосках расположились над кухонной столешницей, благодаря присоскам их легко закрепить на кафель – и свежая зелень всегда под рукой. А при необходимости корзинки легко перенести в другое место".
Для того, чтобы максимально использовать место на своём балконе, Иева использовала несколько решений: "Стеллаж с четырьмя полками – очень вместительный, в него умещаются все мои горшочки. Когда растения подрастут, я пересажу их в ящики для цветов, которые можно подвесить на балконе. Я сделана интересные плетёные держатели для горшков, которые удобно подвесить на стены".
Устройте свой мини-сад
Если хотите наслаждаться летним урожаем в этом году, ещё можно сеять салат, шпинат, петрушку, свекольные листья, укроп, руколу, зелёный горошек и базилик. А для огурцов и помидоров уже стоит выбрать готовую рассаду, советует Иева. Даце советует сеять травы с перерывом в 10 дней, чтобы всё не взошло одновременно, и урожай можно было снимать дольше.
Зане советует перед покупкой готовой рассады узнать у продавцов, какие сорта подходят для выращивания на балконе или подоконнике. "Всем советую попробовать себя в садоводстве и поэкспериментировать – так интересно вырастить, что-то, что раньше не пытался, например морковь или землянику", - делится Зане Гревиня.
Время дома можно использовать практично, обустройте балкон или террасу – пусть это место станет не только местом отдыха, но и местом, где вы можете реализовать устойчивые и экологические решения, и вырастить что-то вкусное и полезное.
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