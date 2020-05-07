Садоводство на подоконнике: с чего начать?

"Выращивание зелени дома – экологично – это позволяет снизить количество выбросов CO2, который появляется при транспортировке зелени и заметно снижает количество пластиковой упаковки. Надо признать, что садоводство успокаивает и может увлечь всех членов семьи – особенно сейчас, когда многие из нас проводят свободное время дома", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна магазина. Для того, чтобы показать, что садоводство на подоконниках не требует больших трудов и вложений, но доставляет удовольствие, трём латвийским блогерам Instagram предложили вырастить зелень у себя дома.

ФОТО: Пресс-фото

"Каждый год я сажаю и ухаживаю за зеленью, этой весной провожу больше времени дома, поэтому садоводство для меня стало отдушиной, чтобы отключиться от работы. Радуюсь свежим травам и приправам, которые не только отлично выглядят, а замечательно идут в разные блюда на кухне", - рассказывает популярный кулинарный блогер Зане Гревиня.

ДацесАлпа, мама двоих детей и приверженец правильного питания рассказала, что её мини-сад приносит очень много радости. Каждый новый росток радует не только Даце, но и её детей. В свою очередь любительница растений и блогер "Uz palodzes" (На подоконнике) Иева Реинхолде создала сад у себя дома, где всегда есть место экспериментам – она посадила множество семян и с интересом наблюдает за их ростом.

От лука до картошки, а что растить?

ФОТО: Пресс-фото

Заняться выращиванием не так сложно, для начала нужно понять, что выращивать? Зане, Даце и Иева были готовы к экспериментам и подошли к этому вопросу увлечённо. "Зелёный лук – растение, которое радует быстрыми результатами – его я и посадила самым первым. Затем у меня выросли листья редиса, шпинат и рукола. У домашних трав такой потрясающе интенсивный вкус, с магазинными даже сравнивать не стоит", - говорит Иева Реинхолде, которая вырастила приправы и зелень, а самым интересным опытом стал рабарбар из семян.

У Даце уже большой опыт выращивания помидоров на балконе, и в этом году, она впервые решила выращивать их из семян. В её садике растут клубника, зелёный горошек, огурчики, травы и даже картофель! У Зане помидоры тоже в списке обязательного посева, в этом году она попытается вырастить красный перец и травы – розмарин и мяту.

Продуманное использование пространства

ФОТО: Пресс-фото

Обустраивая мини-сад на балконе или на подоконнике, важно подобрать продуманные решения, чтобы максимально использовать площадь, даже в самых небольших домах.

"Сначала все горшки стояли на полу у окна и «сад» занимал половину комнаты, теперь же я сложила их на специальный стеллаж – они занимают мало места, и вмещают много горшков. Этот стеллаж можно вынести на балкон, когда потеплеет", - Даце делится своим опытом.