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Глава МВД поручил проверить закупку масок. Винькеле говорит, что ажиотаж пугает коммерсантов

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил и. о. начальника Госполиции Андрею Гришину организовать проверку в связи с закупкой средств индивидуальной защиты в Китае, сумма которой составила 900 тысяч евро. 

Закупку организовали три стороны: Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) выступила заказчиком, Национальная служба здравоохранения (NVD) - координатором, компания GP Nord - поставщиком. 

Решение министр принял после того, как прочитал расследование на портале delfi.lv о том, что в процессе закупки (сумма составила 900 000 евро) мог быть нарушен Уголовный закон, сообщает агентство LETA. 

В четверг министр здравоохранения Илзе Винькеле в социальных сетях написала, что из-за ажиотажа вокруг качества приобретенных Латвией средств индивидуальной защиты коммерсанты не горят желанием принимать участие в конкурсах.

"Три из четырех заявок отозваны, коммерсанты не хотят получить клеймо воров", - написала министр о закупке комбинезонов и медицинских халатов.

Она отметила, что ответственные за закупку чиновники почти по той же причине фактически парализованы в принятии решений. Глава Минздрава добавила, что медицинские халаты и комбинезоны стали дефицитным товаром во всем Европейском союзе.

"Производить самим - я это уже третий месяц слышу. Не похоже, что это в обозримом будущем произойдет. "Сделаем сами" не помогло ни США, ни большим европейским странам", - сказала Вмнькеле. 

Ранее премьер-министр Каришьянис Кариньш заявил, что нужно развеять сомнения жителей относительно закупок медицинских масок, поэтому призвал Госконтроль в срочном порядке провести аудит, сообщить о результатах общественности и посоветовать, как улучшить закупку этих средств индивидуальной защиты. 

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