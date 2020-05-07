Глава МВД поручил проверить закупку масок. Винькеле говорит, что ажиотаж пугает коммерсантов

Закупку организовали три стороны: Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) выступила заказчиком, Национальная служба здравоохранения (NVD) - координатором, компания GP Nord - поставщиком.

Šodien @SandisGirgens uzdevis vadības uzdevumu @Valsts_policija priekšnieka pienākumu izpildītājam A.Grišinam organizēt resoriskās pārbaudes uzsākšanu saistībā ar gandrīz 900 000 eiro vērto individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumu no Ķīnas.https://t.co/J6owtMj1FC pic.twitter.com/4ODDSTaqZb — Iekšlietu ministrija (@IeM_gov_lv) May 7, 2020

Решение министр принял после того, как прочитал расследование на портале delfi.lv о том, что в процессе закупки (сумма составила 900 000 евро) мог быть нарушен Уголовный закон, сообщает агентство LETA.

В четверг министр здравоохранения Илзе Винькеле в социальных сетях написала, что из-за ажиотажа вокруг качества приобретенных Латвией средств индивидуальной защиты коммерсанты не горят желанием принимать участие в конкурсах.

"Три из четырех заявок отозваны, коммерсанты не хотят получить клеймо воров", - написала министр о закупке комбинезонов и медицинских халатов.

Rezultāts sasniegts. Lielākā deficīta prece ES ir med.halāti un kombinezoni. Arī LV. Iepirkumā no 4 piedāvājumiem 3 ir atsaukti, jo komersanti nevēlas tikt zākāti par zagļiem. Par iepirkumu atbildīgie ierēdņi faktiski paralizēti lēmumu pieņemšanā tā paša iemesla dēļ. — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 7, 2020

Она отметила, что ответственные за закупку чиновники почти по той же причине фактически парализованы в принятии решений. Глава Минздрава добавила, что медицинские халаты и комбинезоны стали дефицитным товаром во всем Европейском союзе.

"Производить самим - я это уже третий месяц слышу. Не похоже, что это в обозримом будущем произойдет. "Сделаем сами" не помогло ни США, ни большим европейским странам", - сказала Вмнькеле.

Ранее премьер-министр Каришьянис Кариньш заявил, что нужно развеять сомнения жителей относительно закупок медицинских масок, поэтому призвал Госконтроль в срочном порядке провести аудит, сообщить о результатах общественности и посоветовать, как улучшить закупку этих средств индивидуальной защиты.