Чт, 7.05.2020
"Я понимаю тех, кто голосовал за Трампа. Но не тех, кто вообще не пришёл на выборы. Люди всё ещё думают, что это игра. После всей этой [сделанной Бараком Обамой] работы они просто не потрудились проголосовать вообще. Это моя травма". Мишель Обама, бывшая первая леди США

Литва: от Covid-19 вылечилась 94-летняя обитательница хосписа

Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Клайпедском хосписе от Covid-19 выздоровели 12 постояльцев, среди них и самая пожилая пациентка этого учреждения – 94-летняя женщина, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы. 

"Мы получили официальное подтверждение того, что 12 пациентов считаются выздоровевшим от коронавируса, конечно, у них есть еще другие заболевания", – сообщил в четверг BNS директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

По его словам, в целом в этом учреждение вирусом заразились 33 пациента, трое из них скончались, один находится на лечении в Клайпедской университетской больнице.

В данный момент коронавирусом еще болеют 17 пациентов. 

Covid-19 в этом хосписе выявлен и у 12-ти работников.

"У нас есть подтверждение, что два работника выздоровели", – сказал представитель НЦОЗ. 

Этот хоспис стал очагом коронавируса в середине апреля. Сейчас проводится расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемией или инфекционными заболеваниями в этом хосписе, а также незаконной хозяйственно-коммерческой деятельности. 

Это уже не первый известный случай, когда от Covid-19 вылечивались столь пожилые люди. Известно о выздоровлении 96-летней жительницы Южной Кореи и 103-летней итальянки. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ