Литва: от Covid-19 вылечилась 94-летняя обитательница хосписа

В Клайпедском хосписе от Covid-19 выздоровели 12 постояльцев, среди них и самая пожилая пациентка этого учреждения – 94-летняя женщина, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы.
"Мы получили официальное подтверждение того, что 12 пациентов считаются выздоровевшим от коронавируса, конечно, у них есть еще другие заболевания", – сообщил в четверг BNS директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.
По его словам, в целом в этом учреждение вирусом заразились 33 пациента, трое из них скончались, один находится на лечении в Клайпедской университетской больнице.
В данный момент коронавирусом еще болеют 17 пациентов.
Covid-19 в этом хосписе выявлен и у 12-ти работников.
"У нас есть подтверждение, что два работника выздоровели", – сказал представитель НЦОЗ.
Этот хоспис стал очагом коронавируса в середине апреля. Сейчас проводится расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемией или инфекционными заболеваниями в этом хосписе, а также незаконной хозяйственно-коммерческой деятельности.
Это уже не первый известный случай, когда от Covid-19 вылечивались столь пожилые люди. Известно о выздоровлении 96-летней жительницы Южной Кореи и 103-летней итальянки.
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