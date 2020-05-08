Маски в общественном транспорте: бежать в магазин совсем не обязательно

Кабинет министров поручил Министерству сообщения разработать меры для обеспечения эпидемиологически безопасного использования общественного транспорта.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства пояснил, что

решение об использовании защиты рта и носа в общественном транспорте не означает, что людям необходимо приобретать именно медицинские маски для лица, во время поездки рот и нос можно закрыть шарфом, платком или сшитой дома маской.

Премьер пояснил, что главная идея этого мероприятия - обеспечить, чтобы люди, кашляя, не заражали окружающих.

Кроме того, правительство решило, что самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.

В свою очередь представитель Центра по контрою и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков напомнил, что, к примеру, хирурги используют маски, так как не хотят заразить пациентов, в свою очередь Covid-19 клинически может выражаться только через два дня, а иногда вируса вообще можно не заметить.

"Это означает, что нужно защитить других людей, как и хирург защищает пациента. Нам необходимо быть солидарными с другими людьми, передвигающимися в общественном транспорте", - отметил эксперт.

Он пояснил, что сейчас на улицах видно куда больше людей, чем раньше. Это означает более полный общественный транспорт, что может привести к потенциальному риску распространение инфекции.

"Это не как встретиться на мгновение в магазине, поэтому это мероприятие уже ранее было введено в нескольких странах. Пока что у нас в общественном транспорте не было необходимости в масках, однако если транспорт будут использовать куда интенсивнее, то и риски будут достаточно большими", - отметил Перевощиков.

Эксперт также указал, что ношение масок может служить и подготовительным опытом на будущее, так как неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация осенью или зимой.

Напомним, ранее о том, что в общественном транспорте растет число пассажиров, заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

Как указал министр, до тех пор, пока возможно, нужно обеспечивать, чтобы общественный транспорт не был переполнен и соблюдалась двухметровая дистанция.

"Мы реалисты и понимаем, что в какой-то момент больше не сможем пустить дополнительные единицы общественного транспорта, и скопление людей увеличится", - сказал Линкайтс.

Минсообщения консультировалось с Министерством здравоохранения, и Минздрав указал, что для защиты пассажиров в общественном транспорте людям следовало бы надевать маски.

Речь идет не о медицинских, а о простых тканевых масках, которые можно сшить самостоятельно, отметил министр.