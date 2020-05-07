Маски в общественном транспорте стали обязательными

После 12 мая в общественном транспорте необходимо будет обязательно носить защитные лицевые маски. Кабинет министров поручил Министерству сообщения разработать меры для обеспечения эпидемиологически безопасного использования общественного транспорта.

Самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.

Среди смягчений стоит отметить разрешение на мероприятия с участием до 25 человек.