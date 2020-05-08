"Голые" и откровенные фото Эмили Ратаковски: модель оправдала свою тягу к вызывающим снимкам

Для первой страницы выпуска, который посвящен культуре XXI века до, во время и после пандемии коронавируса, модель снималась в белье и белой футболке. Подчеркивается, что фото сделано дома, а в качестве фотографа выступил муж Ратаковски, бизнесмен Себастьян Беар-Макклард.

В интервью с журналистами модель, известная участием в откровенных фотосессиях, оправдала свою работу необходимостью. Согласно словам звезды, она позировала обнаженной и зарабатывала на этом не для самовыражения, а ради выживания.

"Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность. Вместе с ним ко мне пришла слава, это было настоящим сумасшествием",

— призналась девушка.

В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски была награждена званием "Международная женщина года" на премии GQ Australia Men of The Year Awards. На сцене во время благодарственной речи девушка призналась, что использует свои откровенные фото для борьбы с общественными стереотипами.