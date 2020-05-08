"Эта должность - не хлеб с мёдом". Уволился директор NVD

О своем решении Лабсвирс сообщил в пятницу, 8 мая.

"Я не вижу причин оставаться в госуправлении, эта должность - не хлеб с медом. Ты должен быть готов к нападкам, эмоциональному напряжению. Выдержать можно. Я пришел со знаниями, энергией. И, наверное, потратил это. Я больше не хочу приходить домой в восемь вечера. Хочу развиваться, продолжать свое образование, на нынешней работе это невозможно. Одной причины или одного человека нет. Их много", - сказал Лабсвирс в ходе пресс-брифинга.

Директором NVD Лабсвирс стал 1 октября 2019 года. До этого, с 2018 года, он был заместителем директора.

Лабсвирс пояснил, что уже в начале этого года сообщил министру здравоохранения о том, что намерен оставить работу в NVD. Но из-за чрезвычайной ситуации стороны пришли к договоренности, что он в период кризиса не оставит ведомство.

"Мы оба понимали, что учреждение, которое выполняет одну из главных функций в борьбе с пандемией, должно работать с наибольшей стабильностью, что позволит реагировать на новые вызовы", - сказал Лабсвирс.

Он указал, что его сотрудничество с NVD продолжится - он будет сотрудничать с Госконтролем и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках проверки закупки медицинских масок и средств индивидуально защиты.

"Перед законом, медиками и обществом моя совесть чиста. Мы доказали, что латвийские госучреждения в условиях глобального кризиса, наступившего на мировом рынке, способны реагировать оперативно и эффективно и тем самым предотвратить катастрофу в латвийской системе здравоохранения", - отметил Лабсвирс.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем Twitter написала, что уход Лабсвирса - это "потеря для госуправления и отрасли", а также выразила ему благодарность за работу, "творчество, открытость к новым идеям, хороший диалог". И пожелала удачи.

Zaudējums valsts pārvaldei un nozarei. Esmu pateicīga Edgaram par darbu, par radošumu, atvērtību jaunām idejām, labu dialogu ar NVD līgumpartnerim. Paldies un veiksmes turpmāk! https://t.co/Ggdei8GVgg — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 8, 2020

Как известно, на процесс закупки масок и средств индивидуальной защиты обрушилась критика. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил и. о. начальника Госполиции Андрею Гришину организовать проверку в связи с закупкой средств индивидуальной защиты в Китае, сумма которой составила 900 тысяч евро.

Закупку организовали три стороны: Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) выступила заказчиком, Национальная служба здравоохранения (NVD) - координатором, компания GP Nord - поставщиком.

Ранее премьер-министр Каришьянис Кариньш заявил, что нужно развеять сомнения жителей относительно закупок медицинских масок, поэтому призвал Госконтроль в срочном порядке провести аудит, сообщить о результатах общественности и посоветовать, как улучшить закупку этих средств индивидуальной защиты.