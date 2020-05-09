Иное 9 мая: праздник онлайн и минута молчания дома

Онлайн-праздник

Как рассказал Баранник, 9 мая с 11.00 общество "9мая.lv" в течение всего дня предложит в прямом эфире концерты и фрагменты мероприятий прошлых лет, а также специально подготовленные к этому дню музыкальные и поэтические поздравления звезд латвийского и российского театра, кино и музыки. Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайте общества, в Facebook и YouTube.

Минута молчания

В 22.00 "9мая.lv" приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".

Баранник призвал всех в этом году оставаться дома и поздравить близких на расстоянии.

В окрестностях парка Победы запрещена стоянка автомашин

В субботу, 9 мая, в окрестностях парка Победы ограничено движение транспорта, также в парке установлены предупредительные таблички о запрете на проведение собраний, а в окрестностях парка запрещена стоянка автомашин.

С 8.00 до 24.00 стоянка запрещена по обеим сторонам ул. Бариню, на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя и по обеим сторонам бульв. Узварас, на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша. Ограничения не относятся к оперативному транспорту.

В случае необходимости Госполиция будет регулировать, ограничивать или запрещать движение на этих улицах.

Полиция работает в усиленном режиме

Муниципальная полиция Риги 9 мая работает в усиленном режиме, поскольку поступила информация о возможных провокациях, хотя в связи с введенным в Латвии режимом чрезвычайной ситуации в этом году массовые мероприятия у монумента освободителям Риги не состоятся, сообщила ранее временный исполнительный директор города Ивета Залпетере.

После режима ЧС - наверстают упущенное

Баранник ранее сообщил, что, как только в Латвии отменят режим чрезвычайной ситуации, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.

Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.