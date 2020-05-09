Иное 9 мая: праздник онлайн и минута молчания дома

С учетом введенного в рамках режима чрезвычайной ситуации запрета на собрания в этом году традиционное празднование 9 мая в парке Победы не состоится. Общество "9мая.lv" предложило отметить этот день трансляцией концертов прошедших лет и минутой молчания дома, сообщил агентству LETA член правления "9мая.lv" Вадим Баранник.
Онлайн-праздник
Как рассказал Баранник, 9 мая с 11.00 общество "9мая.lv" в течение всего дня предложит в прямом эфире концерты и фрагменты мероприятий прошлых лет, а также специально подготовленные к этому дню музыкальные и поэтические поздравления звезд латвийского и российского театра, кино и музыки. Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайте общества, в Facebook и YouTube.
Минута молчания
В 22.00 "9мая.lv" приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".
Баранник призвал всех в этом году оставаться дома и поздравить близких на расстоянии.
В окрестностях парка Победы запрещена стоянка автомашин
В субботу, 9 мая, в окрестностях парка Победы ограничено движение транспорта, также в парке установлены предупредительные таблички о запрете на проведение собраний, а в окрестностях парка запрещена стоянка автомашин.
С 8.00 до 24.00 стоянка запрещена по обеим сторонам ул. Бариню, на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя и по обеим сторонам бульв. Узварас, на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша. Ограничения не относятся к оперативному транспорту.
В случае необходимости Госполиция будет регулировать, ограничивать или запрещать движение на этих улицах.
Полиция работает в усиленном режиме
Муниципальная полиция Риги 9 мая работает в усиленном режиме, поскольку поступила информация о возможных провокациях, хотя в связи с введенным в Латвии режимом чрезвычайной ситуации в этом году массовые мероприятия у монумента освободителям Риги не состоятся, сообщила ранее временный исполнительный директор города Ивета Залпетере.
После режима ЧС - наверстают упущенное
Баранник ранее сообщил, что, как только в Латвии отменят режим чрезвычайной ситуации, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.
Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.
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