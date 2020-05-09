Covid-19 в США стал более агрессивным

В этом выпуске:

Первое "китайское" предупреждение: руководство США, разведслужбы и Пекин в поиске виноватых в распространении коронавируса.

Курс на потери? Какими цифрами оперировал Белый дом, рекомендуя снимать карантин?

"Вирусная" информация: в чем сходство между пропагандой и пандемией?

По новым расчетам американских спецслужб и ученых, от коронавируса могут умереть 135 тысяч граждан США.

Есть и более пессимистичные прогнозы - число смертей может достигнуть 350 тысяч.

Все это происходит на фоне новостей, что в США вирус мутировал и стал более опасным и агрессивным. Чтобы сдержать коронавирус, нужны более строгие меры по борьбе с ним, полагает американский вирусолог Анча Баранова.

Первые лица США - президент США Дональд Трамп и госсек Майк Помпео - говорили, что вирус создан в лабораториях Китая, что у них есть даже доказательства.

Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что США так и не предоставили никаких доказательств слов своих первых лиц. О том, что таких доказательств нет, говорит и американская разведка.

Эпидемиолог Александр Гольдфарб указывает, что, скорее всего, у членов администрации нет такой информации.

"С одной стороны, Китай кругом виноват, ведь там уже в декабре знали, что вирус передается от человека к человеку. Сначала они утверждали, что это не так, что вирус передается только от летучей мыши. В течение месяца они дурили голову всем, в том числе и ВОЗ. Китаю не поверили Южная Корея и Тайвань и начали вводить меры", - говорит вирусолог.

По его словам, власти западных стран затягивали введение ограничительных мер.

"Трамп боялся падения фондовых рынков, что и произошло. Потеряли еще месяц. Теперь показывают пальцем друга на друга, США на Китай, Китай на США. Сейчас администрации [США] очень выгодно свалить все на Китай", - говорит вирусолог.

Он отмечает, что есть версия, что в конце 2019 года китайские вирусологи выделили этот вирус и начали изучать - возможно, заболел кто-то из сотрудников. Доказать это или опровергнуть невозможно, но ясно одно - что коронавирус не создан в лаборатории специально, искусственным путем, он имеет исключительно естественное происхождение, и под этим подписывается все научное сообщество.

Если сейчас в США начнут снимать ограничения, то это будет "наступить на грабли, будет еще одна вспышка", говорит Гольдфарб. По мнению вирусолога, карантин в США должны были вводить раньше, не стоило так затягивать. А снимать его сейчас нельзя.

Видео: Итоги| 09.05.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.