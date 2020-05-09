Covid-19 в США стал более агрессивным

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Первое "китайское" предупреждение: руководство США, разведслужбы и Пекин в поиске виноватых в распространении коронавируса.
- Курс на потери? Какими цифрами оперировал Белый дом, рекомендуя снимать карантин?
- "Вирусная" информация: в чем сходство между пропагандой и пандемией?
По новым расчетам американских спецслужб и ученых, от коронавируса могут умереть 135 тысяч граждан США.
Есть и более пессимистичные прогнозы - число смертей может достигнуть 350 тысяч.
Все это происходит на фоне новостей, что в США вирус мутировал и стал более опасным и агрессивным. Чтобы сдержать коронавирус, нужны более строгие меры по борьбе с ним, полагает американский вирусолог Анча Баранова.
Первые лица США - президент США Дональд Трамп и госсек Майк Помпео - говорили, что вирус создан в лабораториях Китая, что у них есть даже доказательства.
Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что США так и не предоставили никаких доказательств слов своих первых лиц. О том, что таких доказательств нет, говорит и американская разведка.
Эпидемиолог Александр Гольдфарб указывает, что, скорее всего, у членов администрации нет такой информации.
"С одной стороны, Китай кругом виноват, ведь там уже в декабре знали, что вирус передается от человека к человеку. Сначала они утверждали, что это не так, что вирус передается только от летучей мыши. В течение месяца они дурили голову всем, в том числе и ВОЗ. Китаю не поверили Южная Корея и Тайвань и начали вводить меры", - говорит вирусолог.
По его словам, власти западных стран затягивали введение ограничительных мер.
"Трамп боялся падения фондовых рынков, что и произошло. Потеряли еще месяц. Теперь показывают пальцем друга на друга, США на Китай, Китай на США. Сейчас администрации [США] очень выгодно свалить все на Китай", - говорит вирусолог.
Он отмечает, что есть версия, что в конце 2019 года китайские вирусологи выделили этот вирус и начали изучать - возможно, заболел кто-то из сотрудников. Доказать это или опровергнуть невозможно, но ясно одно - что коронавирус не создан в лаборатории специально, искусственным путем, он имеет исключительно естественное происхождение, и под этим подписывается все научное сообщество.
Если сейчас в США начнут снимать ограничения, то это будет "наступить на грабли, будет еще одна вспышка", говорит Гольдфарб. По мнению вирусолога, карантин в США должны были вводить раньше, не стоило так затягивать. А снимать его сейчас нельзя.
Видео: Итоги| 09.05.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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