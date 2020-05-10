Громкое "дело Спаранса о взятках": LTV назвало имена посредников - бизнесмена и политика

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV, возможными посредниками были предприниматель Эдвин Инкенс и политик Андрей Пантелеев. Их в качестве посредников в своих показаниях упомянул возможный взяткодатель - совладелец Тукумского аэропорта Константин Солодуха.

С Пантелеевым LTV связаться не удалось, а Инкенс всячески отрицает, что давал бы взятку Спарансу.

Сам Спаранс, которого на этой неделе освободили под залог, отрицает принятие взяток. Его адвокат Александр Березин высказался, что клиент категорически заявляет, что "он ни цента этих денег не видел".

Напомним, ранее Служба госбезопасности в сообщении для СМИ написала, что 28 и 29 апреля были проведены санкционированные судом процессуальные действия на связанных с некими тремя лицами объектах в Риге. Процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в рамках расследования о взяточничестве в крупном размере.

Служба госбезопасности задержала трех лиц, к одному из которых был применен статус подозреваемого и мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Спаранса Александр Березин подтвердил агентству LETА, что его клиент был взят под арест, при этом был назначен залог в 50 тысяч евро. На этой неделе Спаранса выпустили под залог.

Березин также сообщил, что данный уголовный процесс связан с заявлением, поданным в Службу госбезопасности неким находящимся в тюрьме лицом. Этот человек утверждает, что Спаранс на протяжении долгих лет в качестве должностного лица Бюро по защите Сатверсме принимал взятки. Спаранс это опровергает.

Адвокат допускает, что этот человек, обратившись в Cлужбу госбезопасности, хотел добиться для себя улучшения условий нахождения в тюрьме.

В феврале прошлого года передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что Спаранс ушел на пенсию по выслуге лет в конце 2018 года, однако это произошло не без давления.

Согласно попавшей в распоряжении передачи информации, что свое недовольство работой Спаранса выражало посольство США.

Поэтому передача допускала, что посольство собирало информацию о Спарансе уже долгое время, а недавно были найдены доказательства того, что Спаранс нарушал служебные полномочия.