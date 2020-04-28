СГБ задержала бывшего работника Бюро по защите Сатверсме Спаранса

Служба государственной безопасности (СГБ) во вторник задержала бывшего многолетнего работника Бюро по защите Сатверсме (SAB) Айгара Спаранса, сообщает агентство LETA.
СГД подтвердила агентству, что служба во вторник провела процессуальные действия, однако более подробная информация не предоставляется.
Задержание может быть связан с возможной коррупцией и разглашением государственной тайны, сообщает LETA.
В феврале прошлого года передача Nekā personīga сообщала, что Спаранс ушел на пенсию по выслуге лет. Он ушел на пенсию в конце 2018 года, однако это произошло не без давления, так как имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствовала, что свое недовольство работой Спаранса выражало посольство США.
Поэтому передача допускала, что посольство собирало информацию о Спарансе уже долгое время, а недавно были найдены доказательства того, что Спаранс нарушал служебные полномочия, что сам Спаранс признал.
Это было достаточными основанием, чтобы руководитель SAB Янис Майзитис начал действовать, хоть он произошедшее и не комментировал.
Тогда Спаранс заявил передаче, что он радовался бы, если бы его опыт мог быть полезным в укреплении верховенства закона в стране, однако дальнейшие свои планы не раскрыл.
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