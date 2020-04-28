СГБ задержала бывшего работника Бюро по защите Сатверсме Спаранса

СГД подтвердила агентству, что служба во вторник провела процессуальные действия, однако более подробная информация не предоставляется.

Задержание может быть связан с возможной коррупцией и разглашением государственной тайны, сообщает LETA.

В феврале прошлого года передача Nekā personīga сообщала, что Спаранс ушел на пенсию по выслуге лет. Он ушел на пенсию в конце 2018 года, однако это произошло не без давления, так как имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствовала, что свое недовольство работой Спаранса выражало посольство США.

Поэтому передача допускала, что посольство собирало информацию о Спарансе уже долгое время, а недавно были найдены доказательства того, что Спаранс нарушал служебные полномочия, что сам Спаранс признал.

Это было достаточными основанием, чтобы руководитель SAB Янис Майзитис начал действовать, хоть он произошедшее и не комментировал.

Тогда Спаранс заявил передаче, что он радовался бы, если бы его опыт мог быть полезным в укреплении верховенства закона в стране, однако дальнейшие свои планы не раскрыл.